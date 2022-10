Gran Galá del calcio 2022: tutti i candidati

Un’altra grande edizione del Gran Galá del calcio sta per arrivare, ma vediamo nello specifico tutte le nomination. La premiazione si svolgerà il 17 ottobre e sará visibile in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.

Gran Galá 2022

Come ogni anno, si sta per giungere alla premiazione dei profili più importanti della scorsa stagione di Serie A Tim 2021/2022. Si inizierà con il miglior giocatore in assoluto per poi passare alla top 11, fino ad arrivare al riconoscimento del miglior giovane e del migliore allenatore della passata stagione.

A poco meno di due settimane dall’evento, in programma il 17 di ottobre, l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha reso nota la lista di tutti i candidati per ogni singolo ruolo. Fa scalpore la mancata nomination di Domenico Berardi nella lista degli attaccanti, che l’anno scorso si è contraddistinto segnando ben 15 gol e fornendo la bellezza di 13 assist.

Tutti i nomi dei candidati ruolo per ruolo

I migliori portieri

• Maignan

• Handanovic

• Vicario

I migliori difensori

• Cuadrado

• Di Lorenzo

• Theo Hernandez

• Skriniar

• Dumfies

• Koulibaly

• Tomori

• Bremer

I migliori centrocampisti

• Brozovic

• Tonali

• Perisic

• Kessie

• Milinkovic Savic

• Calhanoglu

• Pellegrini

• Barella

I migliori attaccanti

• Lautaro Martinez

• Immobile

• Osimhen

• Vlahovic

• Leao

• Dybala

Candidati Miglior Allenatore

• Stefano Pioli

• Simone Inzaghi

• Josè Mourinho



Tra i miglior giovani che si sono contraddistinti la scorsa stagione, invece, troviamo i nomi di Gatti, Carnesecchi e Zerbin.