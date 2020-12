GP Sakhir,PL2: Russell super, problemi per Leclerc

Si sono concluse pochi minuti fa le PL2 del gp di Sakhir,penultimo appuntamento di questo anomalo mondiale di Formula 1 flagellato dal coronavirus e che ha colpito,tra gli altri,anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Trovato positivo ad inizio settimana, l’inglese è stato sostituito dal giovane pilota della Williams George Russell, che a poco più di vent’anni si è trovato alla guida della miglior vettura in circolazione.

Miglior tempo per George Russell anche nelle PL2 al Sakhir (foto da: twitter.com/MercedesAMGF1)

Tuttavia, il giovane pilota della scuderia di Barkley non sembra aver sentito la pressione, dato che ha chiuso la seconda sessione di prove in vetta con il tempo di 54.713, precedendo di 128 millesimi l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, e di di 153 il messicano della Racing Point, Sergio Perez.

Distacchi minimi, ma che lasciano intendere una cosa. In Mercedes, potrebbero aver trovato il gioiellino del futuro, anche se è ancora presto per fare previsioni e che, comunque, Russell guida la Mercedes da sostituto di Hamilton. Ma non è escluso che, viste le prestazioni impressionanti, dalle parti di Stoccarda non facciano un pensierino a questo ragazzo, in vista anche di futuri duelli con Leclerc.

Ovviamente, queste sono solo ipotesi. Il presente ci dice di una Mercedes ancora dominante e di una stella che sembra essere nata sotto il cielo desertico del Bahrein. Quella stella, si chiama George Russell. Valtteri Bottas, invece, deve accontentarsi dell’11.esima posizione, ma non ha trovato il feeling per mettere assieme un tentativo veloce; in realtà era riuscito a stampare il miglior tempo, che però gli è stato cancellato.

Per quanto riguarda la Ferrari, la seconda sessione di libere conferma i timori della vigilia. Sebastian Vettel, autore di due testacoda e alla guida di una monoposto a suo dire pressoché inguidabile, non è andato oltre la 16° posizione. Solo due giri per Charles Leclerc, prima di un guaio ad un semiasse, dopo un duro passaggio su un cordolo.

