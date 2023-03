Gp Portogallo, Moto Gp, trionfa Francesco Bagnaia

Primo nella corsa Sprint, primo anche nella gara ufficiale. Francesco Bagnaia corona il suo weekend trionfale portando la sua Ducati davanti a tutti nella gara della Moto Gp al Gran Premio del Portogallo a Portimao. Con il tempo di 41’25 .401 ha avuto la meglio su Maverick Vinales (Aprilia) e Marco Bezzecchi (Ducati) salito sul terzo gradino del podio. L’attesissimo otto volte mondiale Marc Marquez su Honda non si è classificato così come gli italiani italiani Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, entrambi su Ducati.

LA CRONACA DELLA GARA

L’avvio regala un entusiasmante duello tra Oliveira e Bagnaia che inizialmente dà ragione al primo ma vede il secondo prevalere nel giro successivo. Bagnaia ha presto vita facile perché , al terzo passaggio, Marc Marquez e lo stesso Oliveira si urtano per un errore dello spagnolo alla staccata e finiscono entrambi out. Alle spalle del battistrada spuntano così Vinales e Miller che era stato il più veloce nelle libere di venerdì. Dopo cinque giri Bagnaia precede Vinales di 0.334, Bezzecchi, che nel frattempo ha scavalcato Miller , di 1.319, lo stesso Miller di 1.453 e Alex Marquez di 1.699. Bagnaia continua ad amministrare la gara con un Vinales che perde terreno scivolando a quattro decimi. Intanto Francesco Quartararo, con la sua Yamaha, arranca nelle retrovie. Anche Bezzecchi non riesce a tenere il passo del duo Bagnaia- Vinales che sembra essere assoluto protagonista della gara.

Dopo dieci giri lo spagnolo continua a restare incollato al pilota torinese da cui ha 0.167, Bezzecchi è in ritardo a 1.690, seguono Alex Marquez, Miller, Binder, Zarco, Marini, A.Espargaro e Quartararo, quest’ultimo incapace di essere tra i protagonisti come ci si attendeva. Intanto Marc Marquez rientrato ai box chiede scusa alla tifoseria portoghese per avere urtato il beniamino di casa Oliveira e averlo così messo fuori corsa. Vinales riesce a rosicchiare un decimo a Bagnaia e intanto A. Marquez prova a lasciarsi alle spalle Bezzecchi. Dopo quindici giri il leader della gara ha sempre Vinales a mordere il freno a 0.797. I due sono seguiti da Bezzecchi a 2.733, A. Marquez a 3.067 , Miller a 3.402 e Binder a 3.610. Quartararo continua con la sua corsa anonima al decimo posto. Al diciannovesimo passato Miller riesce a vincere il suo duello con A.Marquez e porta la sua KTM al quarto posto. Bagnaia, Vinales e Bezzecchi sembrano ormai avere blindato il podio,

Tra Alex Marquez e Miller continua a esserci un conto aperto e il primo si riprende subito la quarta piazza a cinque giri dal traguardo. Bagnaia frattanto ha tracciato un solco da Vinales di 1.024, seguono Bezzecchi a 2.651 ormai fuori dai giochi per la vittoria, A. Marquez a 5.767, Miller a 5.893, Binder a 6.069. Quartararo, intanto, è risalito di una posizione ed è nono precedendo Marini.

Si accerta intanto che Oliveira, nella caduta seguita all’incidente con Marc Marquez, ha riportato un problema alla gamba. Binder, salito al quarto posto dopo avere superato Alex Marquez, si vede riscavalcare da quest’ultimo ma poi lo riscavalcherà in un entusiasmante testa a testa . Bagnaia va a vincere indisturbato il primo Gp della stagione rifilando a Vinales più di cinque decimi.

ORDINE D’ARRIVO MOTO GP

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati) 41’25.401

Maverick Vinales (Aprilia) 41’26.088

Marco Bezzecchi (Ducati) 41’28.127

Johann Zarco (Ducati) 41’33. 461

Alex Marquez (Ducati) 41’33. 526

Brad Binder (KTM) 41’33. 648

Jack Miller (KTM) 41’33.782

Fabio Quartararo (Yamaha) 41’33.944

Aleix Espargaro (Aprilia) 41’34.695

Alex Rins (Honda) 41’36.992

Joan Mir (Honda) 41’42.393

Takaaki Nakagami (Honda) 41’42.849

Augusto Fernandez (KTM) 41’47.124

Franco Morbidelli (Yamaha) 41’52.451

NON CLASSIFICATI

Raul Fernandez (Aprilia)

Luca Marini (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Marc Marquez (Honda)

CLASSIFICA MONDIALE

Bagnaia punti 37, Vinales 25, Bezzecchi 16, Zarco e Miller 15, Alex Marquez 12, Aleix Espargaro 11, Binder 10, Martin 9, Quartararo 8, Marc Marquez 7, Rins 6, Mir 5, Nakagami 4, Augusto Fernandez e Oliveira 3, Morbidelli 2.