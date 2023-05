Gp Montecarlo: Verstappen davanti a tutti nelle libere, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz

Max Verstappen con la sua Red Bull davanti a tutta la concorrenza, poi le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’altra Red Bull di Sergio Perez si è classificata soltanto settima. Ottimo quarto Fernando Alonso con l’Aston Martin, sorpresa Mc Laren con Lando Norris quinto. Il GP di Montecarlo edizione 2023 ha celebrato la sua giornata di prove libere. Paura per Sainz nella sessione due dopo che è finito a muro e ha così dovuto interrompere in anticipo le qualifiche, ma, per fortuna, per lui nessuna conseguenza.

SESSIONE UNO

A sorpresa è Norris con la Mc Laren a fare segnare il temporaneo miglior tempo, Verstappen ha invece il quarto accusando problemi alla frizione in avvio di sessione. Con 1.15.9 il ferrarista Leclerc, che gioca in casa essendo monegasco, centra il miglior tempo. Un’altra sorpresa arriva dalla Haas che con Kevin Magnussen ottiene il provvisorio quinto tempo. Sainz fissa il miglior tempo sul 1.15.198 ma il compagno di squadra, con 1.15.037 , si riprende subito il primo posto. La lotta tra i due ferraristi si fa appassionante e lo spagnolo, con 1.14.401, rimette in fila tutti. Tsunoda fa segnare il quarto tempo con la sua Alpha Tauri, meglio di Perez quinto con la seconda Red Bull.

Hamilton si porta avanti con la sua Mercedes con il tempo di 1.14.035, l’inglese cercherà di ottenere quella che sarebbe la sua terza affermazione sul circuito del Principato. Dopo la bandiera rossa per la presenza di un detrito in pista , le prove riprendono e Alonso si prende il primato in 1.13.907, subito superato da Sainz in 1.13.690. Qualche brivido per Albon che va a muro con la sua Williams. La prima sessione incorona Sainz.

CLASSIFICA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Sainz (Ferrari) 1.13.372

Alonso (Aston Martin) 1.13.710

Hamilton (Mercedes) 1.14.035

Perez (Red Bull) 1.14.038

Leclerc (Ferrari) 1.14.093

Verstappen (Red Bull) 1.14.244

Norris (Mc Laren) 1.14.467

Ocon (Alpine) 1.14.585

Stroll (Aston Martin) 1.14.653

Albon (Williams) 1.14.646

Bottas (Alfa Romeo) 1.14.718

Magnussen (Haas) 1.14.725

Tsunoda (Alpha Tauri) 1.14.820

Gasly (Alpine) 1.14.866

Russell (Mercedes) 1.15.066

De Vries (Alpha Tauri) 1.15.083

Piastri (Mc Laren) 1.15.192

Sargeant (Williams) 1.15.557

Zhou (Alfa Romeo) 1.15.684

Hulkenberg (Haas) 1.15.785

SESSIONE DUE

Verstappen rifissa il miglior tempo in 1.15.4, Alonso però migliora ulteriormente fermando il cronometro a 1.14.611. Il campione del mondo non ci sta e, con 1.13.09 , si riprende il primato. Tsunoda prova a migliorare rispetto a un prima sessione sottotono e si porta a un temporaneo quinto posto. Sainz diventa terzo. La sessione vede dopo alcuni minuti in testa le due Red Bull di Verstappen e Perez seguite dalle due Ferrari di Sainz e Leclerc, poi Alonso, Russell, in miglioramento con la sua Mercedes alle prese con qualche problema di troppo nella prima sessione, Hamilton e i sorprendenti Ocon e Magnussen. Con 1.12.589 Sainz risale davanti a tutti. Leclerc sale al terzo posto, Bottas a sorpresa con l’Alfa Romeo al quarto. Nuovo giro veloce di Verstappen il 1.12.462, Leclerc secondo. Sainz va a finire a muro, scatta la bandiera rossa e per lui le prove sono al capolinea. Tsunoda infrange il limite di velocità e si prende una multa. Verstappen resta davanti alla pattuglia seguito dalle due Ferrari.

CLASSIFICA SESSIONE 2

Verstappen (Red Bull) 1.12.462

Leclerc (Ferrari) 1.12.527

Sainz (Ferrari) 1.12.569

Alonso (Aston Martin) 1..12.682

Norris (Mc Laren) 1.12.906

Hamilton (Mercedes ) 1.12.960

Perez (Red Bull) 1.12.991

Bottas (Alfa Romeo) 1.13.050

Gasly (Alpine) 1.13.089

Ocon (Alpine) 1.13.162

Stroll (Aston Martin) 1.13.185

Russell (Mercedes) 1.13.191

Zhou (Alfa Romeo) 1.13.354

Magnussen (Haas) 1.13.457

Hulkenberg (Haas) 1.13.520

Tsunoda (Alpha Tauri) 1.13.641

De Vries (Alpha Tauri) 1.13.663

Piastri (Mc Laren) 1.13.773

Albon (Williams) 1.14.217

Sargeant (Williams) 1.14.238

QUALCHE RILIEVO FINALE

Ferrari in buona evidenza dietro il campione del mondo Verstappen, soltanto settimo Perez con l’altra Red Bull. Norris con la Mc Laren, Bottas con l’Alfa Romeo e Gasly con l’Alpine si sono messi in buona evidenza. Delusione per Russell dodicesimo con la Mercedes e molto indietro rispetto al compagno di squadra e sette volte campione del mondo Hamilton sesto. Williams disastrose con il penultimo posto di Albon e l’ultimo di Sargeant.