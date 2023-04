Gp Azerbaijan, programma e attese

Tutti a caccia di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull comanda la classifica del Mondiale di Formula Uno dopo tre prove con 69 punti e quindici di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez e ventiquattro sull’iberico Fernando Alonso dell’Aston Martin. Largo al Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova del mondiale sul circuito di Baku. L’appuntamento è per domenica 30 aprile alle 13.

Il circuito si sviluppa quasi interamente sotto il livello del mare e misura 6003 metri. Questa sarà la sua sesta edizione. Nata nel 2017, la prova sul circuito azero non si disputò soltanto nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. Fino a questo momento è stata soltanto un affare tra Red Bull e Mercedes. La prima ha messo le mani su tre edizioni. Nel 2017 si impose con Daniel Ricciardo, nel 2021 con Perez e lo scorso anno con Verstappen. Le Mercedes ebbero invece la meglio con Lewis Hamilton nel 2018 e Valtteri Bottas nel 2019.

La prova in terra azera si porta con sè una novità fondamentale. Si tratta della disputa della corsa sprint che sarà in programma sabato 29 aprile alle 15.30 e sostituirà la sessione di prove ufficiali che si disputerà il venerdì e determinerà la griglia di partenza del Gran Premio domenicale. La prova sprint, la cui griglia di partenza sarà definita sabato mattina alle 10.30, non sarà determinante per la composizione della griglia ma comporterà l’assegnazione di punti.

Le prove ufficiali di qualifica saranno quindi spostate il venerdì alle 15 dopo la sessione mattutina di libere delle 10.30. Una novità, quella della corsa sprint, che punta a dare un ulteriore elemento di vivacità al circus.

Le Red Bull cercano conferma così come l’Aston Martin che, con Alonso, ha finora conquistato tre podi in altrettante gare. Le Mercedes sono anch’esse in cerca di una convalida dei loro progressi. La Ferrari punta al rilancio avendo finora mancato il podio e ottenuto come migliore risultato il quarto posto di Carlos Sainz nel Gp del Bahrain, prova inaugurale del mondiale.

Finora sono andati a punti diciotto piloti su venti. Gli unici ancora a secco sono Logan Sargeant della Williams e Nyck De Vries dell’Alpha Tauri.

CLASSIFICA PROVVISORIA MONDIALE PILOTI

Verstappen punti 69, Perez 54, Alonso 45, Hamilton 38, Sainz e Stroll 20, Russell 18, Norris 8, Hulkenberg e Leclerc 6, Bottas, Ocon e Gasly 4, Zhou 2, Tsunoda , Magnussen e Albon 1, Sargeant e De Vries.

ORARI E TRASMISSIONE

Giovedì 27 aprile

Ore 12.30: conferenza stampa dei piloti

Ore 17.45: Paddock live pit walk

Venerdì 28 aprile

Ore 9: F2 prove libere

Ore 11.30: F1 prove libere 1

Ore 12.55: F2 qualifiche

Ore 15: F1 qualifiche

Ore 17.15: Conferenza stampa team principal

Sabato 29 aprile

Ore 10.30: F1 qualifiche shoot out

Ore 13.10: F2 Sprint Race

Ore 15.30: F1 Sprint

Domenica 30 aprile

Ore 9.30: F Race F

Ore 13: F1 gara