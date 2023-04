Gp Azerbaijan, pole position Ferrari con Charles Leclerc

Finalmente un sorriso. Con speranza annessa di fare il botto nel Gp di domenica. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nelle prove di qualifica sul circuito di Baku in Azerbaijan e partirà in pole position. Il ferrarista ha preceduto le due Red Bull di Verstappen e Perez che, per la prima volta dall’inizio del mondiale, mangiano la polvere della concorrenza. Quarto l’altro ferrarista Sainz. Dietro di lui Hamilton con la Mercedes e Alonso con l’Aston Martin. Tempi sorprendenti per Norris (Mc Laren) e Tsunoda (Alpha Tauri), rispettivamente settimo e ottavo e quindi in partenza dalla quarta fila.

Leclerc non andava in pole dal Gran Premio di Singapore del 2022 e partirà in prima fila per la 25a volta nel corso della sua carriera e per la 19a davanti a tutti. Leclerc era già finito in pole sul circuito azero lo scorso campionato precedendo Perez.

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Q1

Dopo pochi minuti scatta la bandiera rossa a causa dell’incidente di De Vries che va a muro con la sua Alpha Tauri. Si riparte e dopo una manciata di minuti arriva una nuova interruzione, stavolta per un incidente occorso a Pierre Gasly con la sua Alpine. Dopo otto minuti arriva la ripartenza e Charles Leclerc con la Ferrari mette in fila tutta la concorrenza con il tempo di 1.41.269. Dietro di lui Verstappen, Alonso, Perez, Russell, Hamilton, Norris, Albon, Sainz, Tsunoda, Sargeant, Piastri, Stroll, Bottas, Ocon,. Eliminati Zhou, Hulkenberg, Magnussen, con le loro due Haas alle prese con qualche problema, Gasly e De Vries frenati dai rispettivi incidenti.

Q2

Perez si prende la momentanea pole, alle sue spalle Verstappen per una riproposizione del duetto Red Bull finora dominatore della scena nella stagione. Sainz finisce lungo con la sua Ferrari e scatta la bandiera gialla ma poi riparte. Alla fine della sessione è l’olandese campione del mondo a risultare il più veloce con il tempo di 1.40.822 mettendo in fila Leclerc, Perez, Sainz, Alonso, Norris, il sorprendente Tsunoda, Stroll, Piastri ed Hamilton. Finisce eliminata a sorpresa dal Q3 l’altra Mc Laren di Russell così come Ocon con l’Alpine, Albon con la Williams, Bottas con l’Alfa Romeo e Sargeant con la seconda Williams. Per Tsunoda e Norris si tratta del primo approdo in Q3 dall’inizio della stagione.

Q3

Perez strappa la provvisoria pole positione ma Verstappen gliela soffia subito. Si realizza un inedito con Leclerc che ottiene la parità di tempo con Verstappen ma gli è ancora alle spalle per ragioni cronologiche avendo il campione del mondo conquistato prima il miglior tempo. Leclerc si rifà però poco dopo conquistando clamorosamente la pole position, prima della stagione sua e della Ferrari. Che può affrontare con il sorriso sulle labbra e una buona iniezione di ottimismo l’appuntamento di domenica 30 aprile alle 13. Lotta serrata tra Ferrari e Red Bull, quindi, con la Mercedes di Lewis Hamilton e l’Aston Martin di Fernando Alonso tre volte a podio nei tre precedenti Gran Premi pronte a fare da terzo incomodo. Bene anche la Mc Laren di Lando Norris e l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda.

GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELL’AZERBAIJAN

PRIMA FILA: Charles Leclerc (Ferrari) 1.40.203 Max Verstappen (Red Bull) 1.40.391

SECONDA FILA: Sergio Perez (Red Bull) 1.40.492 Carlos Sainz jr (Ferrari) 1.41.016

TERZA FILA: Lewis Hamilton (Mercedes) 1.41.177 Fernando Alonso (Aston Martin) 1.41.253

QUARTA FILA: Lando Norris (Mc Laren) 1.41.281 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1.41.581

QUINTA FILA: Lance Stroll (Aston Martin) 1.41.611 Oscar Piastri (Mc Laren) 1.41.611

SESTA FILA: George Russell (Mc Laren) 1.41.654 Esteban Ocon (Alpine) 1.41.798

SETTIMA FILA: Alex Albon (Williams) 1.41.818 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1.42.259

OTTAVA FILA: Logan Sargeant (Williams) 1.42.295 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1.42.652

NONA FILA: Nico Hulkenberg (Haas) 1.42.755 Kevin Magnussen (Haas) 1.43.417

DECIMA FILA: Pierre Gasly (Alpine) 1.44.853 Nyck De Vries (Alpha Tauri) 1.55.282