GP 70° Anniversario: Mercedes in pole, impressioni

Il GP del 70° Anniversario domani prenderà il via con la Mercedes ancora in pole. la Freccia d’Argento, infatti, si è guadagnata la prima fila con Valtteri Bottas in testa, davanti a Lewis Hamilton e ad uno strepitoso e soprendente Hulkenberg su Racing Point. Le impressioni della scuderia leader del mondiale non possono, quindi, che essere positive.

Mercedes è pronta per continuare il prepotente dominio di questa stagione anche domani, con l’avvicinarsi del nuovo Gran Premio. Il finlandese sembra avere ripreso vitalità dopo il nuovo rinnovo del contratto. Infatti, si assicura una pole dall’ottimo crono. Vediamo le impressioni dei due piloti della Freccia d’Argento sulle qualifiche.

GP 70 Anniversario: pole Mercedes, Bottas felice

Dopo la foratura che è costata la gara, Valtteri Bottas ha sete di vittoria, proprio qui, sul circuito di Silverstone. Il primo passo, ovvero assicurarsi la pole è stato portato a termine. E con grande entusiasmo.

“Sono davvero felice del risultato portato a termine oggi – sono infatti le parole del finlandese – Le qualifiche sono incredibilmente belle quando sono così, ed oggi il divertimento è stato veramente tanto. Quello che conta però è domani. Ci sono state alcune imperfezioni ed ho diversi punti in cui devo migliorare. Una sola pausa sarà molto diversa dallo scorso weekend.”

Hamilton domani parte secondo

Il Re Nero si congratula con il compagno di squadra e mette in chiaro cosa non ha funzionato per lui quest’oggi.

“Valtteri ha fatto un lavoro fantastico quest’oggi – ha dichiarato Hamilton –lui è stato capace di piazzare un giro veloce dal tempo incredibile al momento giusto nel Q3. Io, invece, non ho fatto lo stesso. Il primo giro si è concluso con un buon tempo ma il secondo non lo è stato altrettanto. Ho commesso degli errori e su un circuito veloce ed intricato come Silverstone, gli errori li paghi tutti. Non ci voleva nemmeno il cambio di direzione”

