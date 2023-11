Goodbye Manchester United: se ne va in Arabia Saudita già a gennaio | Colpo da 50 milioni di euro

I Red Devils potrebbero perdere uno dei calciatori più importanti della rosa. A gennaio torna l’incubo saudita.

Un’altra stagione che rischia di diventare un incubo, un’altra stagione che rischia di finire senza tituli, un’altra stagione partita sotto i migliori auspici e tante speranze, ma che sta proseguendo in maniera contraddittoria, un’altra stagione semplicemente non da Manchester United.

Si può sintetizzare in questo modo il momento di crisi che sta vivendo una delle squadre più importanti e tifate al Mondo, anche se questo momento difficile dura ormai da circa un decennio. Da quando Sir Alex Ferguson ha deciso di salutare, infatti, le cose in casa Red Devils si sono terribilmente complicate e diventate difficili.

Un’Europa League e qualche coppa nazionale sono gli unici trofei portati a casa nel post Ferguson. Di contro, però, sono cambiati tantissimi allenatori, la società ha speso un sacco di soldi per comprare calciatori importanti e costosissimi e nessuno è riuscito a riportare lo United ai livelli che tutti conoscevamo.

Anche in questa stagione, dopo una discreta prima annata chiusa con il terzo posto in classifica ed una Fa Cup contesa fino all’ultimo agli odiati cugini del City, Erik ten Hag non sta riuscendo a trovare il bandolo della matassa e la squadra vede già compromessi quasi tutti gli obiettivi stagionali. Il Manchester United è fuori dalla Coppa di Lega, vede il City capolista distante già nove punti in classifica e, in Champions League, è all’ultimo posto nel proprio girone con soli tre punti conquistati.

Disastro United, ora è allarme

Anche nell’ultimo match europeo, quello in casa del Copenaghen, si è visto di tutto e di più, ma soprattutto si sono visti tutti i limiti caratteriali, tecnici e di squadra dello United. In vantaggio di due reti, la squadra è rimasta in dieci, si è fatta rimontare due gol, poi è tornata in vantaggio e si è fatta rimontare ancora una volta, riuscendo addirittura a perdere la partita.

La terza sconfitta in quattro match di Champions è davvero grave e pone tanti interrogativi sulla squadra di Ten Hag. Uno dei problemi che sta incontrando lo United è anche quello relativo ai tanti infortuni che da inizio stagione stanno complicando la vita all’allenatore olandese. Tra questi c’è anche Casemiro. L’ex Real, arrivato due estati fa, a 30 anni, per la cifra monstre di 70 milioni di euro, non è riuscito a cambiare le cose e sembra essere naufragato nella negatività decennale che si respira in casa Red Devils.

Via già a gennaio, saluta Manchester e se ne va

Ora, però, i tifosi dello United e Ten Hag rischiano addirittura di perderlo. Su di lui, infatti, secondo quanto riportato dal portale 90min, ci sarebbe l’interesse di diversi club dell’Arabia Saudita. Attualmente ai box per un problema al tendine del ginocchio, l’ex Real potrebbe seriamente pensare di fare come tanti suoi colleghi ed ex compagni di squadra ed accettare le ricche offerte saudite.

Le proposte non mancano e i facoltosi club arabi non intendono badare a spese per portare in patria l’ennesimo simbolo e calciatore iconico degli ultimi anni. Con Manchester e lo United il feeling non è mai scattato del tutto e Casemiro potrebbe pensare seriamente di salutare già a gennaio.