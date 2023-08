Goodbye Man City: lascia Pep Guardiola e va in Liga | Cambia vita all’improvviso

Il giocatore non è più considerato un titolare al tecnico catalano e sarebbe vicino al ritorno in Spagna.

Buona la prima, con un importante ‘ma’. Il Manchester City ha inaugurato la stagione 2023-24 di Premier League con una vittoria roboante in una partita mai in discussione. Erling Haaland ha impiegato solo quattro minuti per infilare Trafford, mettendo subito in chiaro ai tifosi del Burnley quale sarebbe stato il copione.

Al termine dei novanta minuti il risultato sul maxischermo di Turf Moor indicava 0-3, ma sarebbe potuta andare anche peggio. La cattiva notizia della serata è arrivata dall’infermeria, perché Kevin De Bruyne ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena ventitré minuti a causa di un problema al tendine del ginocchi.

Nella conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Siviglia Guardiola non ha annunciato che il belga resterà fuori almeno quattro mesi: «L’infortunio è serio». Una tegola non indifferente per quello che, da ormai diversi anni a questa parte, il miglior giocatore dei Citizens.

Un motivo in più per i campioni d’Europa per chiudere al più presto la trattativa per Lucas Paquetá. Al momento non è stato trovato ancora l’accordo con il West Ham, ma il City ha intenzione di presentare una nuova offerta nelle prossime ore.

Ai saluti

Non solo mercato in entrata, però. Come riportato da Sky Sport UK la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte per Aymeric Laporte, che nella gara contro il Burnley è entrato in campo al 79′ per sostituire Aké. La posizione dello spagnolo non è più considerata intoccabile e la partenza è assolutamente possibile.

Secondo il quotidiano Marca, l’Athletic Club è pronto a sondare il terreno per comprendere la fattibilità dell’operazione. Il difensore è aperto ad un ritorno in Spagna e non gli dispiacerebbe tornare nella società che l’ha lanciato ad alti livelli. Attenzione, però, a offerte in arrivo dall’Arabia Saudita.

Quinquennio

Pur di averlo immediatamente, sul finire della sessione di mercato invernale del 2018 il City decise di pagare la clausola rescissoria di 65 milioni di euro, rendendolo così l’acquisto (momentaneamente) più caro della storia della società.

Per anni è stato uno dei fedelissimi di Guardiola, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. I problemi fisici al ginocchio e il cambio del modulo di gioco lo hanno relegato in panchina per gran parte della scorsa stagione. In totale ha disputato soltanto 1861 minuti, partendo dall’inizio soltanto in 17 partite. Oramai è considerato una riserva, motivo per cui le strade sono destinate a separarsi.