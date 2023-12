Gnonto in Serie A: adesso si chiude sul serio | Telefonata, offerta, firma

Stavolta sembra essere il momento giusto: Willy Gnonto pronto a lasciare l’Inghilterra per tornare nella sua amata Italia. Qualcosa è cambiato.

È da questa estate che conta i giorni per l’arrivo della sessione invernale di calciomercato. Probabilmente una delle peggiori estati della sua vita calcistica. Willy Gnonto ha fatto di tutto per andare via da un Leeds retrocesso dalla Premier in Championship, l’equivalente della nostra Serie B.

Non c’è stato nulla da fare, le trattative c’erano, ma non hanno portato nulla. A tutto il resto ci ha pensato Mancini con le sue dimissioni: Gnonto ha perso anche la Nazionale, proprio nell’annata che termina con l’Europeo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Difficile, praticamente impossibile, che Luciano Spalletti lo porti in terra teutonico, soprattutto se dovesse restare lo status quo. Per questo l’attaccante di Verbania, nato da genitori di origine ivoriani ha fatto scattare il countdown per la sua cessione dal Leeds.

La sua ferma volontà di lasciare il Leeds era chiara già la scorsa estate quando il trasferimento all’Everton fu bloccato a poche ore dal termine della sessione estiva di mercato. La Roma era stata la prima a sondare il terreno, all’epoca gli serviva un attaccante come il pane, ma non aveva il potere economico per prenderlo. Un pensierino lo aveva fatto anche la Lazio. Ma è restato tale.

Una richiesta troppo alta

I 25 milioni di euro richiesti dal Leeds sono stati il più grande ostacolo alla sua cessione. La Lazio potrebbe anche tornare alla carica considerando le difficoltà di Isaksen e le criticità contrattuali di Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno, senza nessun passo in avanti per il rinnovo.

Ma ecco entrare in scena un club a cui service un attaccante esterno con buona tecnica di base, abile con entrambi i piedi e dotato di una notevole elevazione nonostante l’altezza. Può svariare su tutto il fronte offensivo, essere utilizzato come seconda punta.

Assalto Viola a Gnonto

Non sarà Messi, a cui Gnonto ha dichiarato di ispirarsi, ma l’attaccante di Verbania, classe 2003, sarebbe l’identikit perfetto per la Fiorentina, a caccia di un giocatore che salti l’uomo e che possa permettere alla squadra di Italiano di concretizzare la grande mole di gioco.

Ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Gli uomini mercato viola l’hanno cercato già questa estate, ma tutto ciò era rimasta soltanto una suggestione di mercato. Adesso qualcosa sarebbe cambiato, le parti potrebbero riavvicinarsi, contando sulla voglia di Gnonto di andare via per ottenere una abbassamento del costo del suo cartellino.