Gnonto e quella telefonata improvvisa: vieni in Italia, sarai il mio titolare | Tutto in 24 ore

Willy Gnonto rompe con il Leeds United e cerca una sistemazione in ottica Nazionale, a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Chissà come avrà preso i scombussolamenti di una Italia passata quasi all’improvviso da un Roberto Mancini coordinatore di tutte le Nazionali, alle sue sorprendenti dimissioni dopo neanche una settimana, all’avvento di Luciano Spalletti. Non benissimo, questa almeno la sensazione che si ha su Willy Gnonto.

Uno dei tre calciatori italiani ad aver militato nella Nazionale italiana senza aver esordito in Serie A con Mancini sapeva di essere preso in considerazione dal commissario tecnico, faceva parte di quel progetto. Con Spalletti, chissà.

Per questo il ventenne di Verbania ha fretta di trovare una sistemazione adeguata proprio nella stagione che culminerà con Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Gnonto per di più è sempre squadra.

Sì perché i rapporti tra Willy e gli Whites sono ormai giunti ad un punto di rottura pressoché insanabile. Non è certo una novità il fatto che l’estroso esterno non ha nessuna intenzione di proseguire l’annata di Championship (l’equivalente della nostra Serie B) con il serio rischio di perdere la Nazionale, al netto della nuova visione di Luciano Spalletti.

Una cessione immediata

Un primo problema da risolvere è che Gnonto è ancora di proprietà del Leeds, che non ha intenzione di cederlo, ma lo ha inserito in quella stretta cerchia di giocatori che possono contribuire alla scalata verso il ritorno in Premier League.

Così è toccato a Willy forzare la mano: poco importa degli obiettivi degli Whites, Gnonto ha dato mandato al suo entourage di chiedere una cessione immediata, adducendo tra le motivazioni anche il fatto che una permanenza in una realtà di serie B rischierebbe di inficiare una eventuale chiamata del centravanti in Nazionale.

Gnonto si guarda attorno

Così, mentre da un lato il giocatore ha deciso di non scendere in campo in questo scorcio di stagione, rischiando inevitabili provvedimenti disciplinare da parte del Leeds, dall’altra si cercano possibili destinazioni.

In Inghilterra ci sarebbe l’Everton interessato al 20enne di Verbania. In Italia, la meta preferita, due possibilità: la prima porta direttamente a Bergamo da Gasperini, la seconda a Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe stato un primo approccio con Tiago Pinto e un club con cui ci sono ottimi rapporti (basti pensa a Llorente). Alla Roma, però, serve un centravanti, da qui sempre secondo la Rosea, tutto in stand-by.