Gli arabi… vendono: addio a parametro zero | Costretto a lasciare l’Al-Nassr

Non c’è soltanto un mercato in entrata nel nuovo Eldorado, gli arabi vendono a sorpresa i loro esuberi. L’Al-Nassr uno in particolare

Cristiano Ronaldo ha rialzato un ambizioso Al-Nassr ancora all’asciutto nella Saudi Pro League dominata in questo scorcio di stagione da due formazioni in mano al fondo PIF.

I campioni in carica dell’Ittihad e l’Al-Ahli sono a punteggio pieno dopo tre giornate: Karim Benzema si è finalmente sbloccato smentendo subito chi lo vedeva già fuori dal progetto di Espiritu Santo (che aveva già minimizzato alla vigilia della trasferta con l’Al-Riyadh, travolto 4-0), Franck Kessié doma un coriaceo Al-Okhdood Club.

L’Al-Nassr ha solo tre punti, invece. Ma dopo due sconfitte la squadra del pioniere Cristiano Ronaldo si è sbloccato con un roboante 5-0 all’Al-Fateh.

Ci ha pensato, ovviamente, un super Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse di Madeira conferma il suo ottimo momento realizzativo mettendo a segno una tripletta, la 63esima in carriera raggiungendo la spaventosa cifra di 847 gol, tutto compreso: Sporting, Manchester United e Real Madrid, Juventus e, appunto, Al-Nassr.

Contratto scaduto, niente rinnovo, addio a parametro zero

Un Al-Nassr che non ha pensato soltanto a comprare (Brozovic e Mané su tutti), ma anche a vendere un centrocampista argentino, trequartista per la precisione, dotato di una grande tecnica di base, che dispone di un ottimo dribbling e una buona velocità.

Ma la sua fisicità non c’è nel suo repertorio, complice anche i suoi troppi infortuni.

Gonzalo Martinez, infatti, è attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio, dal quale sta faticando a riprendersi, questa una delle cause che hanno portato le parti a scegliere il rinforzo.

Una trattativa complessa

Dopo aver disputato quattro stagioni all’Huracán, il Pity si trasferì nel 2025 al River Plate, dove esplose letteralmente a tal punto di diventare una pedina fondamentale nello scacchiere dei Millonarios di Buenos Aires.

Quattro anni dopo la sua prima volta fuori dall’Argentina, all’Atlanta United. In realtà una breve parentesi fino a settembre 2020, quando passò ai sauditi. Gonzalo Martinez vanta anche un passato in nazionale, fu Scaloni a convocarlo nella Seleccion, con la quale si toglie lo sfizio di andare in rete al debutto (su rigore) nel 3-0 al Guatemala. Gonzalo Martinez ha deciso di tornare in patria: è un nuovo giocatore del River Plate. L’attaccante argentino, 30 anni, era arrivato già a Buenos Aires e firmato il contratto che lo legherà al club argentino fino a dicembre 2024, con opzione per un’altra stagione. Adiòs.