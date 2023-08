Giuntoli riceve una mail in piena notte: call di mercato con l’Arsenal | 80 milioni di euro subito

Contatto tra Juventus e Arsenal per un calciatore bianconero. L’offerta è di quelle importanti e difficili da rifiutare.

L’asse di mercato tra Juventus e Inghilterra è e resta molto caldo. Sono tanti gli affari che ancora non si sono concretizzati, ma che potrebbero entrare nel vivo in questo ultimo mese di mercato. Non solo l’interesse, ormai nemmeno troppo velato, per Romelu Luaku.

La Juventus spera di piazzare anche qualche esubero di lusso in Premier League. Un giocatore che potrebbe piacere molto da quelle parti è soprattutto il centrocampista Zakaria che è in uscita dalla Juventus e lo scorso anno ha già giocato, anche se solo in prestito, in Premier League con il Chelsea.

Una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato estivo del campionato inglese è stata l’Arsenal. La squadra di Mikel Arteta, dopo aver visto sfumare il sogno Premier League, negli ultimi due mesi, nonostante la grandissima stagione disputata, ha voluto rinforzare la squadra seriamente per riprovarci ancora.

Sono così arrivati il difensore Timber, preso dall’Ajax per circa 40 milioni, il trequartista Kai Havertz, dal Chelsea per 75 milioni di euro, e soprattutto il centrocampista Declan Rice, acquistato dal West Ham per circa 115 milioni. Investita quindi una cifra complessiva di circa 230 milioni di euro, ma potrebbe non essere finita qui.

Dalla Juve all’Arsenal? Contatti in corso

Il mercato della Juventus si potrebbe incrociare con quello dell’Arsenal a causa di un infortunio. Eh sì, perché nelle ultime ore è arrivata la notizia che l’attaccante brasiliano dei Gunners, Gabriel Jesus, dovrà operarsi per un problemino al ginocchio. Un’operazione semplice che dovrebbe tenerlo lontano dai campi solo per qualche settimana, ma che non si può prendere con leggerezza.

Secondo gli esperti, quindi, il brasiliano dovrebbe saltare soltanto un paio di partite, ma non si possono escludere ricadute o complicazioni. L’Arsenal, quindi, sta già pensando ad una possibile soluzione alternativa che arriverebbe direttamente dalla Juventus.

Chiamata tra Arsenal e Juventus, asse caldo

Un primo contatto sembra esserci già stato e il telefono di Cristiano Giuntoli è caldissimo. L’Arsenal starebbe sondando il terreno per acquisire le prestazioni di Dusan Vlahovic, chiaramente in uscita dalla Juventus. La cifra richiesta dai bianconeri è di almeno 80 milioni di euro e il club londinese potrebbe essere disposto ad accontentare le richieste del club torinese che poi andrebbe a reinvestire metà di quella cifra su Romelu Lukaku.

Vlahovic in passato aveva già rifiutato l’Arsenal perché voleva soltanto la Juventus. Ora, però, la crescita e la competitività ritrovata dei Gunners, potrebbe spingerlo ad accettare un’eventuale proposta del club allenato da Mikel Arteta.