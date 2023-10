Giuntoli prova la mossa pazza: il suo pupillo del Napoli in bianconero

Il dirigente bianconero vorrebbe provare a strappare un titolare alla sua ex squadra, il cui contratto scade a giugno 2024.

Voglia di normalità. Dopo una stagione travagliata come quella 2022-23, l’obiettivo della Juventus per quest’annata era di tornare a concentrarsi solo ed soltanto sulle questioni di campo. Neanche due mesi e, per motivi che non dipendono dalla sua volontà o dal suo operato, è stata trascinata nuovamente in questioni decisamente lontane dal rettangolo verde.

Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Paul Pogba e Nicolò Fagioli potrebbero avere due effetti sul rendimento dei bianconeri. Il primo è ipotetico, e riguarda la possibilità che queste situazioni possano distrarre l’ambiente nei prossimi impegni. Il secondo, invece, è più reale e rischia di essere un vero e proprio problema: la coperta corta a centrocampo.

Massimiliano Allegri ha iniziato il campionato sapendo che avrebbe potuto contare su sette giocatori nella zona centrale del campo. Queste due defezioni – quella dell’azzurro già ufficiale (sette mesi), quella del francese non ancora – rischiano di complicare la corsa alla Champions League.

Almeno da qui a gennaio, il tecnico livornese avrà a disposizione soltanto cinque centrocampisti: Locatelli, Rabiot, Miretti, McKennie e Nicolussi Caviglia. Quest’ultimo, però, non pare faccia parte delle rotazioni, dal momento che non ha ancora disputato un singolo minuto in stagione.

Il tentativo

Come stato riportato da diverse testate giornalistiche, le squalifiche di Pogba e Fagioli porteranno la Juventus a prendere in considerazione delle mosse in entrata, durante il mercato di gennaio. Ma Giuntoli guarda anche oltre e tiene d’occhio la sua ex squadra, il Napoli.

Secondo quanto riportato da Radio Marte, il direttore sportivo bianconero avrebbe allacciato i rapporti con l’entourage di Piotr Zielinski per sondare il terreno circa un suo trasferimento a Torino. Il contratto del polacco è in scadenza a giugno 2024, ma la sua volontà al momento resta quella di trovare un accordo per il rinnovo.

Rinnovo?

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, Zielinski è stato molto vicino all’addio. Dopo una lunga trattativa con l’Al-Ahli, ha deciso di rifiutare l’importante proposta giunta dall’Arabia Saudita: lui e la sua famiglia si trovano bene a Napoli, dove contano di restare ancora a lungo.

Ci sono già stati dei colloqui con la dirigenza per il rinnovo di contratto, ma non è stato ancora raggiunto un accordo pieno. Le parti contano di raggiungere entro il termine della stagione.