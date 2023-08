Giuntoli lo propone, Allegri si convince: pazzia Juve | Colpo a sorpresa… dal Napoli

Agosto caldissimo in casa Juventus. Il mese che porta a inizio campionato prospetta un colpo a sorpresa dal Napoli.

Agosto, il mese in cui inizia il campionato, a calciomercato aperta. Ma è anche il periodo in cui in casa Juventus tutti i nodi verranno al pettine. Si capirà se davvero le parole di Giuntoli nascondevano delle trattative nascoste, oppure la Juventus rimarrà davvero questa, soprattutto nel reparto offensivo.

Riecco uno dei tormentoni di inizio mercato, quasi alla stregua di Mbappé (forse) al Real Madrid. Torna di moda un ipotetico scambio tra Juve e Chelsea. D’un tratto, infatti, i contatti sull’asse Torino-Londra sarebbero stati riattivati.

Secondo i tabloid inglesi, infatti, i Blues avrebbero avuto un ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic, un pallino del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, che avrebbe in mente proprio il serbo in coppia con Nicolas Jackson del Villarreal come dinamico duo là davanti.

La candidatura di Dusan sarebbe segnalata in forte rialzo nelle ultime ore, anche perché il PSG non sembra intenzione a vedere nell’ex Fiorentina l’erede di Mbappé. Il motivo è da indentificare nella doppia esigenza dei londinesi.

12 milioni netti sul gruppone

A Pochettino serve una punta, il Chelsea necessita di togliersi via il gravoso stipendio di Lukaku, ormai da tempo ai margini del gruppo squadra di Pochettino, nonostante un ingaggio da 12 milioni netti di stipendio.

La Juve avrebbe tanto da guadagnare, quanto da perdere. Se dovesse dare via Vlahovic avrebbe non solo l’attaccante-garanzia voluto a gran voce da Max Allegri, ma anche un adeguato conguaglio, toccasana per la casse della Signora alle prese con un mercato sostenibile. Di contro, però, perdere Vlahovic (23 anni) per Lukaku (30) significherebbe pensare solo al presente e non tanto al futuro.

Giuntoli at work

Ma Giuntoli è un direttore tecnico in faccende affaccendato, sta giocando su più tavoli per far quadrare i conti, mettere a disposizione di Max Allegri una rosa che punterebbe dritto al campionato senza l’ossessione delle coppe europee, quella la Conference League dalla quale la Juventus è stata esclusa.

Così ecco balenare una pazza idea, quella di prendere Lozano dal Napoli. Il messicano rappresenta uno dei pochissimi problemi di mercato dei partenopei campioni d’Italia, sembra non rientrare nei piani del Napoli targato Rudi Garcia, praticamente fuori rosa. L’attaccante sudamericano, però, ha in Giuntoli un grande estimatore, da qui l’idea di capire la fattibilità dell’affare. Per ora si tratta di un ipotesi da sviluppare, da monitorare in questo agosto decisivo per i sogni di riscatto della Signora.