Giuntoli legge il messaggio WhatsApp: offerta pesante dal Chelsea | Allarme rosso

L’ultima settimana di mercato prima dell’inizio del campionato potrebbe rimescolare le carte in tavola. Offerta pesante del Chelsea, allarme Juve.

Doveva esserci un ballo sulle punte a fine mercato. Non è detto ancora che non sia così, ma certo è che la reazione a catena che si doveva innescare con la presunta partenza di Mbappé, non dovrebbe esserci.

Questo perché il Paris Saint Germain ha capito che il muro a muro deciso in un primo momento dal furioso sceicco qatariota, non avrebbe portato da nessuna parte.

Con il dialogo e il faccia a faccia tra la dirigenza dei parigini e il Principe di Bondy, si è arrivati al reintegro dell’asso francese, preambolo per una ipotetica trattativa di rinnovo.

Ma ci potrebbe essere un altro effetto go down, quello dei portieri. Ancora una volta c’è il Real Madrid di mezzo: il grave infortunio di Thibaut Courtois, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e i sei mesi (almeno) di stop, hanno portato i Blancos a tornare immediatamente sul mercato.

L’annuncio ufficiale

“Real Madrid C.F. e Chelsea FC hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, che rimarrà legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno 2024”. Comincia così il comunicato ufficiale delle Merengues, che sono corsi al riparo immediatamente, prendendo il portiere della nazionale spagnola, in prestito secco per una stagione.

Nelle sue cinque stagioni al Chelsea Kepa è cresciuto tantissimo, arricchendo il suo palmares: una Champions League e un Mondiale per club con Tuchel in panchina, una Supercoppa Europea e una Europa League. Nella scorsa stagione, l’estremo difensore iberico si è tolto lo sfizio di vincere anche il premio per la migliore parata in Premier League, senza dimenticare la Nations League vinta con le Furie Rosse.

Nuovi scenari

Ora toccherà al Chelsea rituffarsi sul mercato, a caccia di un valido portieri. E qui entra torna in ballo la Juventus, con cui i Blues stanno già trattando Romelu Lukaku. Ai londinesi interessa, e non poco, Wojciech Szczesny, che tra l’altro è già stato a Londra, sponda Arsenal.

Chelsea ma non solo. Anche il Bayern Monaco, infatti, dopo l’addio di Sommer e con Neuer ancora fuori dai giochi, sono alla ricerca di un portiere. Piace Yassine Bounou del Siviglia, al momento in pole, ma l’alternativa al portiere marocchino, semifinalista nell’ultimo Mondiale in Qatar, è proprio l’estremo difensore polacco. Per la Juve, che ha già Perin in rosa, Sczesny non è affatto incedibile. L’effetto go down dei portieri, iniziato dal Real Madrid, potrebbe aprire nuovi scenari.