Giuntoli guarda in casa Manchester United: ce lo date? Escluso da ten Hag

Juve in sosta di buzzo buono: Giuntoli a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri, già a gennaio.

Il derby col Torino è servito a confermare il disarmante dominio in città della Juve, a redimere Gatti, a confermare una Juventus da piani alti della classifica, che rosicchia due punti all’Inter e resta in scia alla capolista Milan.

Già, Gatti. Ci voleva proprio un gol nel derby (il primo in Serie A) per fargli dimenticare del tutto quel brutto pasticciaccio col Sassuolo. Non solo. Per il difensore bianconero è in arrivo un meritatissimo rinnovo contrattuale.

Il centrale di Rivoli, classe 1998, estenderà il proprio accordo con la Signora fino al fino al 2028, con un ingaggio che verrà portato a circa un milione e mezzo di euro annui: accordo praticamente raggiunto dai suoi agenti, mancherebbe soltanto l’ufficialità da parte del club bianconero.

La sosta, però, potrebbe essere l’occasione per Giuntoli di dare una bella accelerata per gennaio, quando la Juve dovrebbe prendere un centrocampista. Al di là delle indiscrezioni ci si attende qualcosa in quel reparto, vista la squalifica a cui andrà incontro Paul Pogba dopo che anche le contro analisi hanno confermato la sua positività.

Calciomercato Juventus, il casting di Giuntoli

Da tempo si parla dell’interessamento della Juventus per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham Hotspurs e della nazionale danese, classe 1995. Il problema è che la Coppa d’Africa toglierà a Postecoglu sia Sarr sia Bissouma, per cui non è detto che gli Spurs lasceranno andar via il danese, attualmente tra gli esuberi, a cuor leggero.

Sul taccuino di Giuntoli, comunque, ci sarebbero Habib Diarra dello Strasburgo, Emmanuel Koné del Borussia Moenchengladbach, Youssouf Fofana, 24 anni, centrocampista francese del Monaco, Khephren Thuram del Nizza e quell’Abdoulaye Kamara, guineano classe 2004 cresciuto nell’Academy del Paris Saint-Germain, ora al Borussia Dortmund dove però non sta giocando. Non solo.

Giuntoli tiene d’occhio il Manchester United

Tra i profili che piacciono a Giuntoli e a Max Allegri, c’è sempre Sudakov, classe 2002, mezzala offensiva dello Shakhtar e già nel giro della Nazionale ucraina. Difficile, però, che l’affare possa esplodere in tal senso per gennaio.

Anche perché Giuntoli sta monitorando la situazione legata Victor Lindelof, centrocampista del Manchester United e della nazionale svedese. Lo scandinavo, però, ha perso le gerarchie nella tutt’altro che performante difesa dei Diavoli Rossi: secondo il portale britannico Sport Mole, che cita fonti spagnole, la Juventus starebbe valutando la possibilità di fare un’offerta alla riapertura della sessione invernale di calciomercato.