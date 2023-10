Giuntoli fa la mossa più inaspettata di sempre: rinnovo fino al 2026 | Penna in mano e si firma

Continuità, la parola chiave della Juventus in vista della trasferta di Bergamo. Intanto Giuntoli chiude per un rinnovo fino al 2026.

Bergamo saggerà la vera condizione di una Juventus che ha ritrovato la vittoria (non ancora il bel gioco) nel turno infrasettimanale. Quell’1-0 al Lecce made in Milik è stato il rimedio al tracollo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, fa bene per la classifica, ma serve continuità per stare agganciati uno dei quattro posti che valgono la Champions.

Punti pesanti in tal senso nella prossima trasferta in terra orobica, contro una diretta avversaria. Che nonostante la partenza di tanti big (da Zapata a Hojlund) sta sempre lì a duellare con le big grazie alla sagacia tattica di Gasperini.

Allegri deve sciogliere molti nodi nell’undici da mandare in campo domenica, a partire dalle 18 (diretta su DAZN e ZONA DAZN). Vlahovic continua a lavorare a parte alla Continassa, ma dovrebbe far parte senza problemi dei convocati, probabilmente dal primo minuto. In alternativa c’è Arek Milik, che dà comunque ampie garanzie.

Lavoro personalizzata per Kean, che continua a lamentare qualche acciacco di troppo, ma filtra ottimismo per un suo ritorno tra i convocati dopo il forfait di Lecce. Per il resto non dovrebbero esserci gravi problemi di formazione.

Calciomercato, su che basi si muove Giuntoli

Mentre Max Allegri prepara la sfida contro Gasp, Giuntoli pensa al calciomercato di una Juve che tra la big è quella che si mossa meno, almeno in entrata. È praticamente quella dello scorso anno, se si eccettua l’acquisto Weah e il rientro a casa base di Cambiaso.

Giuntoli grazie alla cessione dei tanti esuberi ha abbassato il rosso in bilancio (che ancora persiste anche se in maniera minore) e potrebbe avere a disposizione dai 30 ai 50 milioni per rinforzare in corsa la Juventus, a meno che il piano strategico non porti il club bianconero a metterli nel calderone per la prossima sessione estiva. Prima un rinnovo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e un difensore da tenere

Contro il Lecce Max Allegri è tornato ad utilizzare Daniele Rugani, attualmente in scadenza di contratto. Ebbene l’idea dei bianconeri è quella di tenere, quindi prolungare, con il difensore di Lucca, classe 1994.

Le parti stanno lavorando a un rinnovo fino al 2026 con opzione la stagione successiva. Aumenterà ovviamente l’ingaggio di Rugani, probabilmente di quasi 3 milioni di euro, spalmabili durante tutta l’estensione contrattuale.