Giuntoli chiude il valzer delle punte: prestito con obbligo di riscatto | Allegri è arrabbiatissimo

Dopo il convincente esordio in Serie A con i tre gol di Udine, per i bianconeri torna d’attualità il calciomercato.

La Juventus è ripartita con il piede giusto. Il campo, nella prima partita importante ed ufficiale della stagione, ha confermato le cose buone e promettenti che la squadra aveva fatto intravedere durante le amichevoli estive.

Sono così arrivati tre gol a Udine, una partita completamente dominata nel primo tempo, una seconda frazione di gioco tranquilla e tanti spunti interessanti e confortanti da diversi singoli che sembrano tutti migliorati rispetto alla passata stagione.

Questo nonostante il mercato, almeno fin qui, ha portato soltanto Timothy Weah e Andrea Cambiaso come volti nuovi. Il secondo era già di proprietà dei bianconeri, ma era andato a giocare in prestito al Bologna. I due interpreti sulle fasce nuovi di zecca, quindi, e poi tutta la squadra confermata in blocco con qualche addio di figure ingombranti nello spogliatoio.

L’aria intorno alla Juventus, però, pare essere cambiata. Non c’è più la Spada di Damocle di un’imminente penalizzazione e squalifica, dopo quanto avvenuto gli scorsi mesi con la giustizia sportiva, e la società si è data un nuovo volto con delle figure che possono rappresentare presente e futuro dei bianconeri.

Mercato, società bianconera ancora a lavoro

Poi, c’è il calciomercato. Massimiliano Allegri, forse, dopo aver trovato, almeno da quello che sembra, una quadra tra spogliatoio, campo e tattiche di gioco, preferirebbe che le trattative fossero già chiuse e di ritrovarsi a giocare tutta la stagione, o almeno fino a gennaio, con questi calciatori a disposizione.

Sono tante però le trattative in piedi in casa bianconera e alcune di queste potrebbero concretizzarsi, andando a sovvertire equilibri che il tecnico livornese pensa di aver trovato. Questo discorso vale soprattutto per l’attacco e non solo per il possibile arrivo, anche se al momento sembra bloccato, di Domenico Berardi.

Mercato, ecco l’ipotesi che fa infuriare Allegri

La Juventus, infatti, non ha ancora abbandonato la pista che porta a Romelu Lukaku che, dal canto suo, vuole soltanto vestire bianconero e continua a rifiutare tutte le offerte che gli arrivano. Saltata, ormai quasi definitivamente, la trattativa con il Chelsea per lo scambio tra il belga e Vlahovic, con conguaglio a favore della società bianconera, si cercano altre strade per portare l’ex Inter alla Continassa.

L’ultima idea parla di una cessione in prestito con obbligo di riscatto, fissato attorno ai 20 milioni di euro circa, di Moise Kean al Siviglia. Qualora si concretizzasse questa operazione, quindi, il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, potrebbe chiudere con i blues per l’arrivo di Lukaku, attraverso la medesima operazione. Uno scenario possibile, ma che non fa felice Massimiliano Allegri che stravede per Kean e preferirebbe averlo ancora a disposizione.