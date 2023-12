Giuntoli ce l’ha fatta: accordo e firma | In bianconero fino al 2028

Svolta nel calciomercato della Juventus. Giuntoli chiude la trattativa. Accordo trovato per la firma è una pura formalità.

Occhi e orecchie su Juventus-Roma. Una sfida crocevia per la corsa scudetto dei bianconeri. La squadra di Allegri giocherà già sapendo del risultato dell’Inter, attesa venerdì dalla pericolosa trasferta di Genova, che ai bianconeri peraltro è costata due punti.

Qualche problema Allegri ce l’ha per la sfida contro Mourinho. Dusan Vlahovic non è ancora al top, a causa di una botta al piede che fatica a risolvere, la sua convocazione per la sfida dello Stadium, in programma sabato alle 20.45 non è in discussione, ma non è affatto detto che il serbo parta titolare.

Recuperabili Manuel Locatelli e Federico Chiesa, che stanno sì lavorando parzialmente in gruppo ma filtra tanto ottimismo: se non ci saranno contrattempi, dovrebbero essere entrambi regolarmente a disposizione per l’ultima giornata del 2023.

Chiesa aveva saltato la sfida pre-natalizia contro il Frosinone a causa di un fastidio al tendine rotuleo, mentre Locatelli si era fermato per una contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Nel caso in cui l’Azzurro non offrisse le adeguate garanzie, comunque, c’è Yildiz in hype dopo l’exploit di Frosinone.

L’annuncio della Juventus

“Gleison Bremer rinnova con la Juventus fino al 2028”. Inizia così il comunicato ufficiale della Juventus, che conferma quanto erra nell’era riguardo il rinnovo di contratto da parte del difensore brasiliano. “È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero – recita il comunicato ufficiale – è la continuità di quella promessa fatta all’arrivo in quel giorno d’estate”.

Raggiante, e non potrebbe essere altrimenti, l’ex Torino: “Un anno e mezzo fa ho scelto la Juve perché è una squadra vincente, un gruppo capace di conquistare anche nove scudetti di fila, però quello che ha fatto la differenza è stato che appena sono arrivato qui ho capito che la Juventus è una famiglia”.

Una mossa e un duplice svantaggio

Il rinnovo di Bremer porta un doppio vantaggio, sia per il presente sia per l’immediato futuro. Giuntoli e la Juventus tolgono di fatto un giocatore richiestissimo sul mercato, leggasi l’interesse del Real Madrid che nei mesi scorsi si era fatto avanti, visti i problemi legati agli infortuni di Eder Militao e Alaba. Non solo.

Bremer firmando il rinnovo prima di fine anno consente al club bianconere di ottenere anche un beneficio considerevole sul bilancio, il che di questi tempi non è affatto un piccolo particolare, anche pensando alla sostenibilità del mercato della Signora.