Giuntoli, cambiato l’obiettivo in mediana | Dalla Serie A il super rinforzo: Allegri spiazzato

Cristiano Giuntoli vira su un super rinforzo per la Juventus. Ma vuole prenderlo per gennaio, rilanciando la sfida all’Inter.

Una mossa chiara da mercato sostenibile. Cedere due esuberi per arrivare a un super colpo direttamente per gennaio. Sarebbe questa la nuova idea di una Juventus fortemente determinata a rilanciare la corsa scudetto.

L’idea sarebbe uscita fuori nell’ultimo summit tra il direttore tecnico e Giovanni Manna, riunitisi Continassa con i più stretti collaboratori, per mettere a punto la strategia bianconera in vista dell’ormai imminente sessione invernale di calciomercato.

Mentre i dirigenti confrontavano pro e contro delle varie opzioni nel mirino, sarebbe balenato l’ambizioso piano, figlio anche di un patteggiamento saltato per la squalifica di Pogba, per cui è stata richiesta la pena massima: quattro anni di squalifica.

È stato proprio l’ultimo summit che avrebbe fatto cambiare i piani della Juventus: non più due soluzioni low cost per il centrocampo bianconero (dove manca anche Nicolò Fagioli, squalificato fino a maggio) meglio anticipare un rinforzo già in programma per giugno.

Iling Junior e Soulé: “gemelli” diversi

La Juventus potrebbe mettere a segno l’ambito piano di mercato, cedendo due “gemelli” diversi. Molto diversi. Sia Iling Junior sia Soulé hanno sfruttato la Next-Gen per arrivare in Serie A. Iling Junior, però, dopo un discreto inizio, è finito nel dimenticatoio. Allegri non lo vede e in Inghilterra ha mercato, come ha capito Giuntoli nell’ultimo viaggio proprio a Londra.

Diversa la situazione di Soulé. Il centrocampista argentino è letteralmente esploso con Di Francesco, sta trascinando il Frosinone (dove è in prestito) a suon di gol (addirittura 6 finora) e grandi giocate: il suo prezzo è lievitato, fa gola a tantissimi club e per la Juventus potrebbe essere il “sacrificato”. In nome di chi?

Pensiero stupendo: Koopmeiners a gennaio!

Sì proprio il sogno di mercato rincorso da anni. La Juventus cederebbe Iling Junior e Soulé per arrivare a Teun Koopmeiners, l’ultima tentazione per rinforzare il centrocampo in ottica scudetto. Il più classico dei ritorni di fiamma: il 25enne olandese piace alla Juve da tempo e Giuntoli aveva già avviato dei contatti per portarlo al Napoli una stagione fa.

Certo, non sarà facile mettere in pratica l’ardito colpo del solito noto. Bisogna convincere Gasp a cederlo a gennaio, impresa non da poco, visto che proprio come ricorda Gazzetta dello Sport, in estate l’Atalanta ha rifiutato più di 45 milioni di euro dal Napoli. Eppure alla Continassa vogliono provare a tentare l’Atalanta subito, senza aspettare questa estate.