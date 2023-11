Giuntoli bussa alla porta: ce lo date? Offerta per la stellina del Lecce

Juve alla ricerca di rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Giuntoli at work, ha bussato anche alla porta del Lecce. Parte l’offensiva.

Ha un’agenda piena di nomi. Davvero una lunga lista, per due ordini di motivo: Giuntoli non ha potuto fare mercato appena arrivato nell’amata Torino bianconero, non prima di aver chiuso con una vena polemica (da parte soprattutto di Dela) la sua esperienza con il Napoli.

Il secondo motivo va ricercato nella impossibilità di fare un determinato mercato in entrata, causa esuberi che lo hanno costretto a cedere una quantità considerevoli di giocatori, tra prestiti e cessioni a titolo definito.

Ora è libero di far vedere di che pasta è fatta Cristiano Giuntoli, la sua bravura è rinomata anche se per certi versi la Juventus necessita di rinforzi per gennaio, viste le vicissitudini nelle quale sono incappati Pogba (doping) e Fagioli (scommesse).

I nomi sono tanti, accomunati sin da questa estate. C’è l’ucraino Georgiy Sudakov, 21enne fantasista 21enne dello Shakhtar Donetsk, il secondogenito del mitico Lilian Thuram, quel Khephren rivelazione con il Nizza di Farioli. E l’ormai arcinoto Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham sulla bocca di tutti, anche se le sue quotazioni sono un po’ al ribasso.

Giuntoli e un doppio sogno

Al netto del rinnovo di Adrien Rabiot tutto da verificare, per il momento la mamma-agente Veronique ha detto espressamente che se ne riparlerà più avanti, sono due i sogni nel cassetto della Juve.

Il primo è Piotr Zielinski, che questa estate ha rifiutato la faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita pur di rimanere al Napoli, ma non solo non ha ancora rinnovato, non ci sono proprio i segnali dell’estensione di un accordo esistente. Il secondo nome? Mimmo Berardi. Il giocatore sembra convinto anche se è difficile che il Sassuolo lo lasci andar via a gennaio, nonostante le vie del calciomercato sono infinite.

Calciomercato Juventus, Giuntoli prova il colpaccio

L’uomo mercato bianconero ha messo Patrick Dorgu nel mirino, come conferma anche Gazzetta. Il terzino danese del Lecce, classe 2004, si sta alternando con Gallo sulla corsia sinistra dell’undici di Roberto D’Aversa, mettendosi in mostra. Ha fin qui collezionato 12 presenze, 10 in Serie A e due in Coppa Italia, per un totale di 421 minuti giocati. Non pochi.

Nato in Danimarca da genitori emigrati dalla Nigeria, Dorgu ha bruciato le tappe nel settore giovanile del Nordsjælland. Il Lecce lo ha portato in Italia a luglio 2022, aggregandolo in Under 19 prima di farlo debuttare in Serie A, con annesso contratto fino al 2027. Difficile che resterà fino a quella data, soprattutto se continuerà a piacevolmente impressionare.