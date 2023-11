“Giochiamo in campo neutro” | Squalifica del campo per tutta la stagione? Arriva la sentenza del giudice sportivo

Dopo la vergogna mondiale potrebbe arrivare una sentenza esemplare per le vicissitudini accorse nello scorso week end.

Tanto lavoro per i giudici sportivi, non solo per le squalifiche dei giocatori. Napoli e Milan pagano a caro prezzo le intemperanze dei rispettivi tifosi per lancio di fumogeni, chi per dodici mila euro (gli azzurri) chi per 15 (i rossoneri), scendendo di categoria si ben oltre le sanzioni economiche.

In serie B, oltre una maxi multa, anche due giornate a porte chiuse per il Sangiuliano, per responsabilità oggettiva causata dalla forte contestazione dei suoi tifosi che hanno lanciato tappi con sputi annessi all’indirizzo della terna arbitrale in occasione della sfida (persa) contro l’Imolese.

Indebito ingresso negli spogliatoi, reiterate espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro, il tutto sotto gli occhi dei Carabinieri che sono dovuti intervenire per sedare un pomeriggio di ordinaria follia.

La sfida contro l’Este porta in dote addirittura la squalifica del campo per il Muzane, anche se il club friulano, per bocca di un super infastidito patron Zanutta, ha già espresso la volontà di presentare ricorso contro la sanzione, per due ordini di motivo: il numero uno si sente defraudato dopo quanto avvenuto, il derby con il Portogruaro “porta l’incasso di dieci partite messe insieme”. Ma tutto questo passa inosservato ripensando a Marsiglia-Lione, una partita per altro mai giocata.

OM-OL, arriva la sentenza

Le immagini di Fabio Grosso sanguinante causa la sassaiola partita dia tifosi del Marsiglia contro il bus del Lione e lo scoppio dei vetri con annessi feriti, tra cui proprio l’allenatore del Lione, hanno fatto il giro del mondo.

Sdegno e condanna delle vicissitudini che hanno portato la Lega a non far disputare l’atteso match di Ligue 1, con due allenatori in panchina, tra l’altro entrambi campioni del mondo a Germania 2006: Ringhio Gattuso e, appunto, Fabio Grosso. È in arrivo la sentenza.

La dura presa di posizione del Lione

L’Olimpique Lyonnais non ci è andato per il sottile dopo l’agguato dei tifosi, o presunti tali, marsigliesi, ha ha chiesto sanzioni pesanti tra cui una richiesta di giocare a campo neutro la sfida con il Marsiglia, non al Velodrome.

“Vogliamo rigiocare la partita, ma lo vogliamo fare sicurezza”. Così Vincent Ponsot, direttore generale del Lione. “I nostri sono lì per giocare a calcio, quello che chiediamo è che non si prendano un blocco di cemento in testa”.