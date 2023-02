Giochi e scommesse, mercato europeo in crescita nel 2022: lo sport fa da traino all’industria

Il 2022 è stato un anno alquanto felice per il settore dei giochi e delle scommesse sportive in tutta Europa. Secondo i dati resi noti dalla relazione “European Online Gambling – Key Figures 2022” della European Gaming and Betting Association (EGBA), l’associazione europea per il gioco e le scommesse, i dati del mercato di fine anno hanno fatto segnare non il semplice recupero, previsto inizialmente anche dagli esperti, ma addirittura un superamento dei livelli del 2019.

Entrando nel dettaglio, gli incassi dell’industria hanno ottenuto un più 8% rispetto a tre anni fa.

Le scommesse sportive hanno fatto da traino rappresentando il 46% dei ricavi, seguite dal 45% di guadagni dei casinò online.

Un settore quello del gambling e del betting che in fin dei conti anche in Italia ha continuato a crescere attirando attenzioni, come dimostra l’Online Casinò Summit in programma prossimamente a Roma, una due-giorni approfondita in questo articolo di Repubblica riguardante l’evento.

Conti gioco attivi, aumento del 6,2% rispetto al 2021

L’ultimo anno si è chiuso anche con più di 7,1 milioni di conti gioco online attivi soltanto nel nostro Paese, per una crescita del 6,2% rispetto ai 6,7 milioni di account registrati nel 2021.

Sono stati invece circa 4,9 milioni i nuovi conti di gioco aperti nel solo 2022, cifra sulla falsariga dell’anno precedente, mentre nel 2020 erano stati 4,2 milioni e nel 2019 poco più di 3,8 milioni.

Un trend che si conferma in positivo anche grazie alla proposta sempre più crescente di nuovi giochi e ai sempre più allettanti bonus, anche senza deposito, per i nuovi iscritti offerti dai casinò online come evidenzia anche questo articolo di Bonusfinder su Big Casino.

Per quanto riguarda i singoli mesi, novembre è stato quello in cui gli italiani hanno aperto il maggior numero di nuovi account di gioco online, ovvero 520mila, mentre gennaio, con circa 483 mila iscrizioni, è stato il secondo mese dell’anno più frequentato da nuovi utenti.

Risalita delle sale da gioco fisiche, esulta pure Saint-Vincent

Estremamente positivo, come anticipavamo, il bilancio della spesa: l’intero settore del gambling e delle scommesse sportive ha ottenuto quasi 108,5 miliardi di euro di ricavi, dovuti in parte alla riapertura di molti esercizi fisici dopo i due anni di rallentamento.

Nel segmento del gioco online si sono registrati circa 38,2 miliardi di euro di ricavi, l’8% in più rispetto al 2021, mentre gli incassi delle agenzie di scommesse e dei casinò terrestri sono saliti addirittura a 70,3 miliardi di euro, facendo segnare un più 34% rispetto ai livelli dell’anno precedente, sebbene ancora con una differenza in negativo del meno 6% in rapporto al 2019.

Tra le varie strutture che esultano, il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il suo 2022 con 62 milioni e 400.042 euro di incasso, come si legge in questo articolo di Sky TG24 sulla rinascita della casa da gioco valdostana.

Casinò, poker e bingo le varietà più gettonate online

Parlavamo di giochi: nel segmento dell’online le tipologie più popolari rimangono quelle inserite nel casinò, quindi slot machine e giochi da tavolo, insieme al poker e al bingo, come dimostra la spesa complessiva per le tre varietà di giochi da 2,2 miliardi di euro.

A seguire le scommesse sportive, con ricavi per l’industria da 1,5 miliardi di euro, il Lotto e le lotterie, con spesa intorno ai 74,2 milioni di euro, infine i giochi numerici, come il SuperEnalotto e l’Eurojackpot, con incassi di circa 46 milioni di euro.