Giocare al casinò come hobby sportivo: la mia esperienza

Ci sono molti hobby diversi sui quali si può imparare qualcosa quando si usa Internet come risorsa. Ma ci sono anche alcune grandi opportunità per essere attivamente coinvolti online con un hobby come i casinò.

Il casinò come hobby è diventato uno dei preferiti di molte persone perché ha tutti i buoni attributi che un hobby deve possedere; una piattaforma di casinò online offre tanto divertimento e c’è un alto livello di eccitazione che pervade i vari scommettitori. Può essere comunque difficile sforzarsi di diventare un grande vincitore.

Ecco perché oggi voglio raccontarvi la mia esperienza di giocatore d’azzardo online come hobby sportivo: vi parlerò di come ho iniziato, di quali caratteristiche mi hanno colpito di più, ma anche dei piccoli problemi ai quali sono incorso.

Come ho iniziato a giocare al Casinò Online

Il tutto è iniziato quando quasi per caso mi sono imbattuto in una delle tante pubblicità cui siamo bombardati quotidianamente; questa però mi ha attirato più del solito ed ho deciso di approfondire più a fondo l’argomento dei Casinò Online.

La registrazione alla piattaforma è avvenuta senza alcun tipo di problema e ha richiesto non più di 5 minuti del mio tempo.

La maggior parte dei Casinò italiani vi richiederà di inviare una copia di un vostro documento d’identità, quindi munitevi di un file scannerizzato in modo da velocizzare anche questo procedimento.

Una volta conclusa la registrazione ho notato che avevo diritto ad un Bonus di Benvenuto: esso consiste in un piccolo boost che i vari siti offrono ai nuovi giocatori per convincerli ad iscriversi e a continuare a giocare su quella piattaforma. Nel mio caso, avendo trovato un casino senza deposito, ho ricevuto un piccolo bonus in denaro da spendere nella sezione dei giochi da Casinò.

La libreria di giochi presenti e le varie attività

Per chi non lo sapesse, la stragrande maggioranza dei Casinò Online Italiani con licenza AAMS dispone di una modalità demo su una vasta gamma di giochi, che consente così gli utenti di sperimentare o fare pratica su certe attività senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Sfruttando il bonus che mi è stato offerto e la possibilità di giocare gratis, ho deciso di fare esperienza sul mio gioco di carte preferito: il Blackjack.

Prima l’ho provato nella classica modalità offline, ma, una volta che mi sono impratichito a sufficienza, ho deciso di immergermi nella sezione più amata dagli scommettitori: il Casinò dal Vivo. Qui si potrà giocare con e contro altri giocatori, guidati da un croupier in carne ed ossa che si trova in un edificio fisico arredato a mo’ di Casinò reale; sfortunatamente, per questa sezione l’utente dovrà per forza disporre di denaro per poter giocare, in quanto la modalità Demo non è disponibile qui.

Ma non è finita qui: le piattaforme di gioco d’azzardo posseggono moltissimi altri giochi, che vanno dalle classiche slot machines, ai giochi da tavolo come Roulette, Poker e Baccarat, fino al Bingo ed alle Lotterie.

Inoltre, quasi a cadenza settimanali, i vari Casinò organizzano dei tornei (soprattutto di Poker) nei quali i giocatori iscritti potranno vincere un notevole montepremi.

I problemi che ho riscontrato all’interno dei Casinò Online

Come ogni cosa di questo mondo, non può essere tutto rose e fiori, e anch’io ho incontrato qualche problemino durante la mia esperienza online.

Come prima cosa, la ludopatia: i Casinò Online costituiscono un’interessante bacino dove poter conoscere persone nuove e fare amicizia, ma parlando con altri scommettitori, sono venuto a conoscenza di quanto sia alta la presenza e la gravità di questo problema. Alcuni giocatori avevano dovuto vendere la propria macchina e divorziare per poter ripagare i debiti che avevano accumulato per poter giocare online, a dimostrazione di quanto la dipendenza da gioco d’azzardo sia una brutta bestia da affrontare.

Un altro piccolo problema che ho riscontrato, stavolta di carattere tecnico, è di come alcune volte il sito si blocchi o vada in tilt, soprattutto quando l’affluenza di persone è notevolmente alta. Ciò potrebbe causare qualche problema se si sta giocando con soldi veri, in quanto il denaro speso in quel momento non viene rimborsato, nemmeno se si decide di presentare un reclamo.

Conclusioni

In questo breve articolo ho voluto raccontarvi la mia esperienza al Casinò come hobby sportivo.

Come abbiamo potuto notare, la prima cosa da effettuare è imporsi di giocare per divertimento, anche nel caso in cui si vogliano puntare soldi veri. La dipendenza da gioco d’azzardo potrebbe colpire chiunque, e potrebbe nuocere gravemente a te e a chi ti sta intorno.

Ecco perché ti consiglio, come ho fatto io, di giocare sempre Responsabilmente, prendendolo appunto come un hobby che ti consenta di staccare dallo stress e che ti faccia divertire.

Inoltre, prima di registrarti sul primo sito di Casinò Online che trovi, ti consiglio di fare qualche ricerca approfondita sul web, leggendo numerose recensioni degli altri utenti, al fine di capire se quella piattaforma è sicura ed affidabile al 100% o meno.

