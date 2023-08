Gilardino ce l’ha fatta: ottiene la stellina della Juventus | Genoa da Europa

Genoa scatenato sul mercato: Gilardino punta una stellina della Next Gen della Juve per alzare la qualità della matricola rossoblù.

Nell’anno senza Samp, scesa in Serie B ma ora con Pirlo in panchina, ci pensa l’ambizioso Genoa a tenere ben accesa la Lanterna. Lo si capisce dall’iconico entusiasmo verso la squadra rossoblù, una passione mai sopita per il Grifone nemmeno dopo la retrocessione tra i cadetti.

La campagna abbonamento sta andando a gonfie vele, mancano qualche migliaio di abbonamenti per battere il record assoluto della stagione 2009-2010, fissato a 24.289 tessere vendute.

Sicuramente l’arrivo di Mateo Retegui ha dato una bella spinta nella corsa all’abbonamento. Come se non bastasse, la dirigenza genoana a chiuso, a stretto giro di posta, un’altra importante trattativa.

Sì perché Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa. Dopo aver lasciato la Samp e provato la positiva esperienza in Bundesliga con l’Union Berlin, il centrocampista norvegese – classe 1996 – è tornato a Genoa, stavolta per vestire di rossoblù grazie al buon esito della trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Si viene si va

La campagna di rafforzamento del Genoa, a quanto pare, è tutt’altro che terminata. Un paio di uscite, infatti, prefigurano altre entrate. Andrea Favilli, infatti, è tornato dal prestito alla Ternana, ma non per restare. Ci sono ottime chance che l’attaccante pisano, classe 1997, possa tornare con le Fere con le quale ha realizzato 9 reti in 26 presenze.

Anche Michele Besaggio, prodotto delle giovanili genoane, nell’ultima stagione con Juventus Next Gen dove ha realizzato 2 reti in 34 partite, gode del forte interesse della Cremonese di Ballardini.

Occhi puntati su…

Le cessioni di Favilli e Besaggio permetterebbero al Grifoni di volare di nuovo nella Torino bianconera, stavolta per prendere dalla Juventus Next Gen Koni De Winter, nella passata stagione all’Empoli ma di proprietà della Signora. Il difensore belga piace a Gila per la sua prestanza fisica abbinata alla velocità, è bravo nell’impostazione e all’occorrenza può essere impiegato come esterno destro.

Prodotto del vivaio dello Zulte Waregem, dal 2018 è un tesserato juventino, il primo belga nella storia della Juventus, che ha già debuttato in Champions League e, lo scorso anno, ha acquisito minutaggio nell’Empoli di Zanetti. Il Genoa sarebbe pronto nuovamente a incontrare la Signora per chiudere il trasferimento, come rivelato dall’autorevole Alfredo Pedullà. De Winter era appetito dalla Premier, ma si sta andando troppo per le lunghe, al Genoa la formula del prestito con obbligo garantito va più che bene.