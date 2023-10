Gerrard lo vuole portare in Arabia: offerta immediata | 40 milioni di euro

L’ex centrocampista del Liverpool, adesso allenatore dell’Al-Ettifaq, ha messo gli occhi su un giocatore della Premier League.

Circa tre mesi fa, a margine della gara del Troféu do Algarve a Faro, Cristiano Ronaldo aveva parlato alla stampa europea per la prima volta dal suo arrivo in Riad. Tra i vari argomenti toccati non c’era nulla che riguardasse la vittoria larga del Celta Vigo ai danni del suo Al-Nassr, quanto una panoramica generale riguardo il calcio saudita.

Una risposta in particolare sorprese molti, addetti ai lavori e non: «La Saudi Pro League, se continua di questo passo, nei prossimi mesi supererà facilmente il campionato olandese e quello». Il calciomercato era cominciato da appena tre settimane, l’Arabia aveva messo a segno alcuni colpi, ma nessuno era pronto per quello che sarebbe accaduto da lì a poco.

Uno stormo di giocatori di alto livello ha deciso di lasciare l’Europa per sposare i “progetti” delle varie squadre acquistate dal Public Investment Fund, di proprietà del governo saudita. Da stelle del calibro di Neymar, Benzema, Mané a conoscenze del calcio italiano come Brozovic, Milinkovic-Savic e Koulibaly.

Calciatori, ma non solo. Il campionato ha fatto incetta di allenatori da tutti i paesi – in particolar modo portoghesi – “rubando” addirittura Roberto Mancini alla nazionale italiana e rendendolo il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita.

Impronta inglese

Sulla panchina dell’Al-Ettifaq, ad esempio, si è seduto Steven Gerrard. Ora, il club di Dammam non ha messo a segno alcun acquisto ad effetto del calibro di Cristiano Ronaldo, ma la presenza dell’ex Liverpool ha permesso ai biancoverdi di mettere a segno alcuni colpi in quell’area metropolitana: Jordan Henderson dai Reds e Demarai Gray dall’Everton. Senza dimenticare Georginio Wijnaldum, svincolato, ma che ad Anfield ha scritto le pagine migliori della propria carriera.

Secondo la stampa britannica, l’ex numero otto avrebbe messo gli occhi su un altro campione che gioca a Liverpool, Dominic Calvert-Lewin. Per il classe 1997, attaccante dei Toffees, l’Al-Ettifaq sarebbe pronto ad investire 40 milioni nel corso del mercato invernale.

Rendimento

L’inizio di stagione dell’Everton è decisamente negativo: occupa la sedicesima posizione in Premier League, dopo aver raccolto solo sette punti raccolti nelle prime nove giornate. Le difficoltà sono palesi anche in termini offensivi, avendo segnato soltanto nove reti.

Calvert-Lewin, dopo l’exploit a cavallo tra il 2019 e il 2021, è tornato su cifre realizzative basse. La speranza di Sean Dyche è che i tre gol segnati tra campionato e Coppa di Lega siano di buon auspicio per il resto della stagione (un gol ogni 131′).