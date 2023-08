Genoa piglia tutto: colpaccio dal… PSG | Gilardino è in estasi

I rossoblu stanno per chiudere un altro colpo di mercato e consegnare all’allenatore una squadra ancora più competitiva.

La sessione estiva di calciomercato del Genoa è stata molto importante e movimentata. Nonostante sia una squadra appena neopromossa dalla Serie B, la squadra rossoblu sa di avere una tifoseria importante ed ha voluto fare le cose in grande per riuscire ad ottenere una salvezza abbastanza tranquilla.

Sono così arrivati Junior Messias, Ruslan Malinovski, Matteo Retegui, soprattutto, ma anche gente come Aaron Martin, De Winter e l’ex doriano Thorsby. Un mercato importante, senza ombra di dubbio, ma che ha visto comunque la squadra andare in grossa difficoltà nel debutto stagionale contro la Fiorentina.

In un Marassi vestito a festa per accogliere il ritorno del Grifone nella massima serie, infatti, i viola hanno passeggiato sul Genoa, regolandolo con un netto 4-1. Un esordio che ha fatto scattare un campanello d’allarme alla società che ha capito che quanto fatto finora non bastava per un campionato di livello.

Sono almeno altri cinque i nomi nel mirino del Genoa da qui a fine mercato. I rossoblu dovrebbero riuscire ad acquistare un difensore centrale, un attaccante, un centrocampista e due esterni. I nomi che sono circolati nelle ultime ore sono quelli del centrocampista Crespo, degli esterni Lirola e Zanoli, del difensore centrale ex Fiorentina Pezzella e della punta del Milan Colombo.

Genoa, ecco il colpo dal Psg

Il nuovo colpo all’orizzonte per la formazione di Gilardino però potrebbe arrivare dalla Francia. Si tratta del classe 2002, Timothée Pembélé che è finito nel mirino del Genoa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i rossoblu avrebbero in mano un accordo di massima con i transalpini per una cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita.

Genoa, concorrenza tedesca

Pembélé è in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro e, quindi, sarebbe perfetto come braccetto destro nella difesa a tre di Alberto Gilardino.

L’anno scorso ha totalizzato 6 presenze fra Ligue 1 e Coppa di Francia con la maglia del Paris Saint Germain. Il Genoa, però, deve fare in fretta e dovrà cercare di condurre in porto la trattativa nonostante l’interessamento dell’Eintracht Francoforte. Le prime mosse sono state fatte e adesso sarà il giocatore a decidere la destinazione finale.