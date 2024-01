Genoa: oltre il danno, la beffa. Alberto Gilardino ci aveva sperato, ma ci rimane malissimo

Niente da fare, il mercato invernale porta via un big all’allenatore dei Grifoni, ma anche il suo possibile sostituto.

A conti fatti l’operazione dell’estate del 2022, subito dopo l’amara retrocessione del Genoa in Serie B, prima in prestito con obbligo di riscatto al Genoa, poi con quella clausola scattata in automatico al raggiungimento dei 36 punti e di un numero minimo di presenze predeterminate nel corso della stagione, si è rivelato una genialata.

Forse Alberto Gundmunsson, autore di una stagione clamorosa al debutto in Serie A, potrà portare più soldi nelle casse del Genoa, ma l’affare del mercato invernale del Grifone è di quelli da ricordare, un meno per Alberto Gilardino.

Sì perché l’allenatore rossobolù ha sperato fino in fondo che il Genoa resistesse all’assalto degli assalti, diventato all’improvviso un’asta milionaria tra big colpite – chi più chi meno – da una serie di infortuni senza precedenti.

Ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante la proprietà genoana non abbia problemi economici né, per dirla alla Alberto Zangrillo, “ha il cappio al collo” per la questione IRPEF tirata in ballo dalla Covisoc, quell’offerta così allettante non si poteva rifiutare

Niente Napoli, lascia proprio l’Italia

Radu Dragusin non giocherà nel Napoli, la prima squadra a piombare sul difensore in hype romeno. Anche Aurelio De Laurentiis ci ha provato finché ha potuto, poi si è dovuto inchinare alla forza economica di due big d’Europa.

Il Tottenham è stata la prima a superare l’offerta degli azzurri con un’operazione complessiva da circa 30 milioni di euro. Gli Spurs pensavano di aver centro, ma non avevano fatto i conti con un Bayern pronto a spendere un milione in più. Non solo: di quei 31 milioni dei bavaresi, trenta sono cash e le modalità di pagamento addirittura più rapide rispetto al club londinese.

Il Tottenham potrebbe rilanciare, per carità, ma tanto Alberto Gilardino sa che ormai Dragusin è andato. E non arriverà neanche un suo ipotetico sostituto.

Bonucci lascia l’Union Berlin, ma niente Italia

Nel caso in cui partiva Dragusin (e sarà così) il Genoa aveva già fatto scattare il piano B, provandoci per Leonardo Bonucci, in uscita dall’Union Berlin. L’ex storico capitano della Juventus non resterà in Germania, ma non tornerà neanche in Italia.

Si è sbloccata la trattativa dopo il sì di Leo. Una triangolazione tra giocatore e i club, come rivela Sky Sport: Bonucci si libera dall’Union Berlin e continuerà la stagione in Turchia, al Besiktas. Per l’ufficialità bisognerà aspettare l’11 gennaio, il giorno di apertura del mercato turco. Dragusin va via, Bonucci non arriva, Gila aspetta buone nuove dal Genoa.