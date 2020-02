Genoa-Lazio in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 23-2-2020

Genoa-Lazio è la sfida valida per la 25a giornata di Serie A che si disputerà domenica 23 febbraio alle ore 12:30. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Assenze importanti, causa squalifiche, per entrambi gli allenatori. Salteranno il match Sturaro e Luiz Felipe.

Allo stadio Ferraris di Genova si giocherà il lunch match della venticinquesima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno, che vedrà impegnati i biancocelesti di Simone Inzaghi sul campo dei rossoblù di Davide Nicola. Una sfida che promette grandi emozioni visto lo stato di forma delle due squadre. Un incontro tra due squadre letteralmente agli antipodi, separate da ben 34 punti e che perseguono obbiettivi ben differenti.

Come arriva il Genoa

I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti utili ad abbandonare la pesante zona della retrocessione. Il cambio di allenatore pare, tuttavia, aver smosso gli animi del grifone che, da un mese a questa parte, è riuscito a raccogliere 4 risultati utili: pareggio con Fiorentina ed Atalanta, vittoria in casa col Cagliari ed il sorprendente 3-0 inflitto nella scorsa giornata al Bologna. Al tecnico rossoblù è affidato l’arduo compito di mantenere la continuità sbarrando la strada della corsa Scudetto alla squadra romana.

Come arriva la Lazio

Un florido campionato quello della Lazio, in serie positiva da ben 19 risultati di cui l’ultimo collezionato ai danni dell’Inter di Antonio Conte battuto per 2 a 1 grazie alle inesorabili reti di Immobile e Milinkovic Savic. La squadra di Inzaghi, con ben 56 punti e ad una sola lunghezza dalla Juventus, è diventata a tutti gli effetti una degna antagonista della capolista alla quale sta contendendo, meritevolmente, lo scudetto. In quest’ottica, contro il Genoa sarà necessario raccogliere i 3 punti se si vuole inseguire il sogno finale.

Ultime sulle formazioni di Genoa– Lazio

Il Genoa arriva al Ferraris in piena emergenza a centrocampo. Dopo la rottura del crociato di Radanovic, la cui stagione calcistica può dirsi conclusa e la squalifica di Sturaro l’allenatore De Nicola, contro la Lazio, è costretto a ricorrere ad interpreti differenti da quelli visti in campo a Bologna. In mediana tutto ruota attorno alla disponibilità di poter recuperare Schone e con lui, possibile chance per Cassata insieme al recuperato Behrami con Ankersen e Criscito esterni nella linea a cinque. In difesa confermato Soumaoro con Biraschi e Masiello davanti a Perin. In avanti Pandev al fianco di Sanabria. Possibilità di poter subentrare a gara in corso per Falque che finalmente è tornato in gruppo.

Domenica il tecnico Inzaghi sarà costretto a fare a meno dello squalificato Luiz Felipe che, in difesa lascerà spazio a Patric (favorito su Bastos) supportato nella linea a tre da Acerbi e Radu. A centrocampo ritorna Lazzari tra i titolari, con Jony a sinistra (al posto dell’infortunato Lulic) e i soliti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto al centro. Nessun dubbio in attacco ci sarà Immobile che questa volta potrebbe essere affiancato da Correa (favorito su Caicedo).

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Come vedere Genoa-Lazio in Diretta TV e Streaming Live: La sfida tra Genoa e Lazio è in programma domenica 23 febbraio alle 12.30: sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). Precedenti Genoa- Lazio: Il Genoa ha ospitato la Lazio al Luigi Ferraris 49 volte, con un bilancio favorevole ai liguri: 29 successi rossoblu, 10 pareggi ed altrettante vittorie dei biancocelesti. Il precedente più recente a Genova è quello della scorsa stagione, quando la squadra di casa vinse 2-1 con una rete in extremis firmata Criscito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA