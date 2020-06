Genoa-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni

Genoa-Juventus, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Sarri potrebbe ripetere la formazione che ha battuto 4-0 il Lecce, Nicola si affiderà al tandem Pandev-Sanabria per giocare uno scherzo ai bianconeri.

Domani alle ore 21:45 il Genoa ospiterà la Juventus a Marassi nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

I liguri stanno faticando molto e nell’ultimo turno è arrivato solo un pareggio per 2-2 contro il Brescia. Il Genoa sa di dover fare di più se vuole raggiungere la salvezza e tenterà di fare un tiro mancino alla capolista.

La Juventus, invece, ha trovato una bella vittoria per 4-0 sul Lecce nell’ultimo turno ed ha conservato i 4 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica. I bianconeri vogliono proseguire la loro marcia e sanno di non poter sbagliare contro le cosiddette “piccole” se vuole vincere il titolo.

Le ultime sulle formazioni di Genoa e Juventus

Nicola chiede una scossa alla sua squadra per riprendersi dagli ultimi brutti risultati. L’unica assenza pesante per il tecnico rossoblu è quella di Criscito, ancora alle prese con un edema al soleo. Il Genoa dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Perin tra i pali, Romero, Soumaoro e Masiello a comporre il terzetto difensivo, Cassata, Schöne e Sturaro saranno i centrali di centrocampo, con Biraschi e Barreca ad agire sugli esterni. In attacco ci sarà il tandem composto da Pandev e Sanabria che sono favoriti su tutti.

Sarri non dovrebbe fare particolari cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Lecce. Il tecnico toscano ritroverà Danilo dopo il turno di squalifica, con il brasiliano che riprenderà il suo posto sulla sinistra. Per il resto pochi cambiamenti con Ramsey che è in vantaggio su Pjanic per una maglia da titolare, mentre Matuidi dopo aver agito da difensore tornerà a fare il centrocampista al fianco del gallese e di Bentancur. In avanti altra chance per Bernardeschi al fianco di Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre dietro Cuadrado, Bonucci e De Ligt completeranno il quartetto di difesa. In porta confermato ancora Szczesny.

Probabili formazioni Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Davide Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere Genoa-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Genoa-Juventus, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Uno HD (canale 2021 per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Genoa-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Genoa-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Genoa-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Genoa-Juventus

I precedenti tra Genoa e Juventus in casa rossoblu dicono che c’è un discreto equilibrio tra le due formazioni. Su 63 partite disputate a Marassi, i rossoblu si sono imposti in 21 occasioni, mentre i bianconeri hanno ottenuto 26 successi, con 15 pareggi.

Negli ultimi anni, il Genoa in casa sua ha sempre messo in difficoltà la Juventus e lo scorso anno vinse 2-0 coi gol di Sturaro e Pandev. Due anni prima, invece fu la Juventus ad imporsi per 4-2 in rimonta con una straordinaria tripletta di Dybala.

Il Genoa ha vinto 3 delle ultime 5 partite disputate in casa contro la Juventus e spera di ripetersi. Quest’anno, però, i numeri interni non sono affatto positivi per il Grifone che ha raccolto solo 4 vittorie ed un pareggio, con 8 sconfitte in 13 gare. La Juventus, invece, fuori casa ha vinto 9 delle 14 partite disputate.

