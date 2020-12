Genoa-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 13-12-2020

Genoa-Juventus, partita valevole per l’undicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming live su Sky Go e NowTv. Ancora panchina per Pandev, Pirlo ritrova Morata.

Domani alle ore 18:00 il Genoa ospiterà la Juventus allo stadio Marassi nella partita valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

I rossoblu hanno un bisogno urgente di punti e nell’ultimo turno di campionato è arrivato il pareggio-beffa sul campo della Fiorentina nell’ottavo minuto di recupero, con la gara terminata 1-1. Il Genoa occupa al momento il penultimo posto in classifica ed avrebbe bisogno di una vittoria pesante per raddrizzare le cose.

La Juventus, invece, sta vivendo un gran momento e dopo aver battuto 2-1 il Torino in campionato in rimonta, è andata a vincere 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League. I bianconeri hanno conquistato il primato del gruppo ed ora vogliono confermarsi anche in Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Genoa e Juventus

Maran deve fare ancora i conti con i problemi tra i pali con Marchetti ancora out e con Perin rientrante, ma non ancora al top. Il tecnico rossoblu dovrebbe dunque affidarsi ancora a Paleari in questa partita. Sarà 4-4-2 per il Genoa con Goldaniga e Bani al centro della difesa e con Ghiglione e Masiello ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo l’ex Sturaro si muoverà nel mezzo al fianco di Badelj, con Lerager e Luca Pellegrini larghi sugli esterni. In avanti toccherà ancora alla coppia Shomurodov-Scamacca, con Pandev in panchina.

Pirlo potrà di nuovo fare affidamento su Morata in attacco dopo che è stato accolto il ricorso della Juventus contro le due giornate di squalifica inflitte allo spagnolo dopo Benevento. Al fianco dell’ex Real ed Atleti ci sarà naturalmente Cristiano Ronaldo, galvanizzato dalla doppietta al Barcellona. A centrocampo confermato McKennie al fianco di Arthur nel mezzo, con Kulusevski e Chiesa pronti ad attaccare sugli esterni. In difesa possibile riposo per De Ligt, con Danilo a sostituirlo al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini. In porta torna Szczesny dopo aver riposato a Barcellona.

Dove vedere Genoa-Juventus in Diretta tv e Streaming

Genoa-Juventus, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Genoa-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Genoa-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Genoa-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Genoa-Juventus

I precedenti tra Genoa e Juventus in casa rossoblu sono circa 64 e parlano leggermente a favore del Genoa che ha vinto 31 partite, mentre la Juventus si è imposta in 28 occasioni. Sono stati, invece, 15 i pareggi.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso 3-1 a favore della Juventus grazie alle reti di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Due anni prima, invece, fu il Genoa ad imporsi per 2-0 coi gol di Sturaro e Pandev che regalarono al Grifone tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

In casa il Genoa ha perso 4 delle 5 partite disputate, riuscendo a battere solamente il Crotone alla prima giornata per 4-1, venendo poi sconfitto da Inter, Torino, Parma e Roma. Lontano dallo Stadium, invece, la Juventus ha ottenuto 1 sola vittoria in cinque partite, pareggiandone 4 contro Roma, Crotone, Lazio e Benevento.

I bianconeri appaiono in ripresa e per il Genoa sarà difficile ottenere i tre punti, ma il Grifone cercherà di sfruttare il mal di trasferta della Juventus in campionato,

