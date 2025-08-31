Genoa – Juventus Diretta Streaming Live 2° Giornata Serie A

Dove vedere Genoa – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Domenica 31 Agosto ore 18:30.

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie A battendo il Parma allo Stadium per 2 a 0 e si prepara alla prima trasferta dell’anno attesa domenica a Genova.

I bianconeri arrivano con il morale alto dopo aver conquistato tre punti preziosi all’esordio, mentre i padroni di casa del Genoa hanno dovuto accontentarsi di un pareggio a reti bianche al Ferraris nella prima giornata contro il Lecce.

Sarà una sfida importante per la squadra di Igor Tudor che punta a confermare le buone sensazioni dell’esordio e a dare continuità ai risultati, contro un Genoa desideroso di sorprendere davanti al proprio pubblico.

La Juventus ha iniziato la nuova stagione di Serie A con il piede giusto, imponendosi sul Parma grazie a una prova di carattere e qualità. Dopo aver schiacciato gli avversari per quasi un’ora, i bianconeri hanno trovato il gol del vantaggio con una splendida finalizzazione di Jonathan David, nuovo acquisto estivo che si è subito presentato al meglio. Nel finale, ci ha pensato Dusan Vlahovic a chiudere i conti con il raddoppio, entrato dalla panchina nonostante la situazione contrattuale ancora in sospeso.

La partita, però, non è stata priva di tensione: l’espulsione di Andrea Cambiaso per condotta violenta ha complicato gli ultimi minuti, ma la Juventus è riuscita comunque a portare a casa tre punti preziosi. Per il tecnico Igor Tudor si tratta di un avvio incoraggiante, dopo una stagione passata a rimettere ordine in un club reduce da mesi difficili. L’allenatore croato, confermato con un contratto più lungo, ha già guidato la squadra fino agli ottavi del Mondiale per Club e ha raccolto la 150ª vittoria in carriera proprio contro il Parma.

I numeri sorridono ai bianconeri anche in vista della trasferta di Marassi: la Juventus ha perso solo una delle ultime dieci sfide di Serie A contro il Genoa, conquistando bottino pieno nella scorsa stagione. Con una rosa rinforzata e un allenatore sempre più saldo, la Vecchia Signora punta a proseguire la sua marcia e confermarsi tra le protagoniste del campionato.

Il Genoa si prepara ad affrontare la Juventus al Ferraris in una sfida che promette spettacolo. Negli ultimi dodici confronti casalinghi, i rossoblù sono riusciti a battere i bianconeri solo quattro volte, mentre lo scorso anno furono travolti 3-0 con Dusan Vlahovic protagonista assoluto grazie a una doppietta.

Da allora, però, le cose sono cambiate: sulla panchina del Grifone è arrivato Patrick Vieira, ex centrocampista proprio della Juventus, che ha guidato la squadra a una solida salvezza nella scorsa stagione, chiusa a metà classifica, e a un avvio incoraggiante in questo campionato.

Il Genoa ha iniziato il mese con un convincente 3-0 sul Vicenza in Coppa Italia, mostrando solidità e concretezza, e nella prima giornata di Serie A ha sfiorato il successo contro il Lecce, fermandosi però su un pareggio senza reti. Tra i più pericolosi in fase offensiva ci sono stati il terzino creativo Aaron Martin e i nuovi acquisti Valentin Carboni e Nicolae Stanciu, che hanno già dimostrato di poter dare qualità e imprevedibilità al gioco dei liguri.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, con appena due punti raccolti nelle ultime quattro gare d’esordio in campionato, il Genoa sogna di centrare la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi e di lanciare un segnale forte alle rivali, prima della sosta per le nazionali.

Guarda Genoa – Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Genoa – Juventus in Diretta TV e Streaming

Il match Genoa – Juventus di Domenica 31 agosto alle 18:30 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Genoa – Juventus sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Genoa – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Genoa – Juventus in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Probabili Formazioni di GENOA-JUVENTUS:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Pronostico Genoa-Juventus:

La Juventus arriva a Marassi con il morale alto dopo la vittoria all’esordio e punta a dare continuità ai risultati. I bianconeri vantano una tradizione favorevole sul campo del Genoa, dove hanno perso solo una volta negli ultimi dieci confronti, e partono con i favori del pronostico.

La squadra di Igor Tudor ha mostrato segnali incoraggianti nella prima giornata, sia dal punto di vista del gioco che della solidità difensiva, e potrà contare su elementi di grande qualità come Dusan Vlahovic e Jonathan David, pronti a colpire in zona gol.

Il Genoa di Patrick Vieira arriva da un pareggio a reti inviolate contro il Lecce e cercherà di sfruttare il fattore campo, ma la differenza di organico e di esperienza potrebbe pesare. Alla luce dei precedenti e della maggiore qualità complessiva, la Juventus è favorita per imporsi: il pronostico va verso un successo di misura dei bianconeri, con possibile risultato finale 0-1.