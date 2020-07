Genoa – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 25-07-2020

Sabato 25 luglio ore 19:30 allo Stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa – Inter, parita valida per la 36° giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY e in streaming su SKY Go e Now TV.

Dopo due pareggi consecutivi con Roma e Fiorentina, l’Inter ufficiosamente fuori dalla lotta al titolo cerca i 3 punti per almeno riconquistarsi il 2° posto in classifica, ora dell’Atalanta e vedersi dalla Lazio distante solo 1 punto. Un Genoa che è a +4 dalla zona retrocessione dopo la vittoria nel Derby ma che ancora non e Now Tpuò dirsi salvo. La partità sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SKY e in streaming su Sky Go e Now TV.

Abbandonate le minime speranze Scudetto (non a livello matematico, ma si aspetta solo che la Juve chiusa il discorso) con una ripresa di campionato brutta e incolore e con i due pareggi di fila con Roma e Fiorentina che hanno sancito la bandiera bianca dei nerazzurri alle vetta, l’Inter è ora scivolata 3° in classifica, sotto di 1 punto dall’Atalanta ma anche in vantaggio dello stesso della lazio 4°. L’obiettivo minimo (la qualificazione in Champions) è arrivata, e la squadra non sembra avere voglia di lottare per la seconda piazza, avendo già staccato la spina da parecchio.

Il Genoa arriva al match con l’Inter in fiducia dopo la vittoria nella stra cittadina contro la Samp, che ha dato ossigeno alla classifica dei rossoblu. Ora i punti di vantaggio sulla zona calda e sul Lecce terzultimo sono 4, ma che ancora non garantiscono tranquillità alla squadra di Nicola che deve ancora guadagnarsi la salvezza matematica.

Come vedere Genoa – Inter in Diretta Tv e streaming

La partita Genoa – Inter sarà trasmessa in diretta tv dalle 19:30 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Genoa – Inter

L’ultimo precedente a Marassi nella stagione 2018/2019 ha visto vincere l’Inter per 4-0 contro i padroni di casa con le reti di Icardi, doppietta di Gagliardini e Perisic. L’ultima vittoria rossoblu casalinga sui nerazzurri risale però a una stagione prima, quando nel febbraio 2018 il Genoa si impose 2-0 con autogol di Ranocchia e rete del grande ex Pandev. Il Genoa a parte il KO dell’anno scorso, sono ben 6 anni che non perde in casa contro i nerazzurri, con un bottino di 5 vittorie e 1 pari. Per risalire alla seconda più recente vittoria dell’Inter, bisogna tornare al campionato 2011/2012. Nell’andata di questo match, l’Inter ha vinto 4-0 a San Siro con doppietta di Lukaku e reti di Gagliardini e Esposito.

Probabili formazioni di Genoa – Inter

Restano i problemi a centrocampo per Antonio Conte che oltre agli indisponibili Sensi e Vecino, ha fuori lo squalificato Barella. de Vrij ha recuperato dallo stop contro la Fiorentina ed è pronto almeno per la panchina. A sostituire l’olandese, è pronto Godin con Skriniar che torna titolare assieme a Bastoni. Conferme sulle fasce per Candreva e Young, obbligata la mediana con Brozovic e Gagliardini. Eriksen parte favorito sulla trequarti. Lukaku inamovibile, è ballottaggio Lautaro – Sanchez.

Per Davide Nicola è indisponibile Radovanovic ed è squalificato il match winner del Derby Lerager. A sostituire l’ex Chievo a centrocampo è pronto Behrami. Dovrebbe essere 4-3-1-2 con Perin in porta, Criscito, Masiello, Zapata e Biraschi come linea difensiva. Jagiello, Schone e Behrami in mediana. Iago Falque sulla treqauarti a supporto di Pinamonti e uno tra Pandev e Favilli. Romer e Destro dalla panchina.

GENOA (4-3-1-2): PERIN, CRISCITO, MASIELLO, ZAPATA, BIRASCHI, JAGIELLO, SCHONE, BEHRAMI, IAGO FALQUE, PINAMONTI, PANDEV

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, GODIN, BASTONI, CANDREVA, BROVOVIC, GAGLIARDINI, YOUNG, ERIKSEN, SANCHEZ, LUKAKU

