Genoa – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 24-10-2020

Sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si gioca Genoa – Inter, anticipo della 5° giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Dopo il pareggio all’esordio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter ritorna in campionato dove deve tornare alla vittoria dopo il pareggio con la Lazio e il KO nel Derby. Il Genoa in attesa del recupero contro il Torino, ha ottenuto 1 vittoria all’esordio contro il Crotone poi una sconfitta col Napoli e il pari con l’Hellas Verona. Molti problemi di formazioni per entrambe le squadre, causa contagi Covid. La partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Tra campionato e Champions l’Inter non trova la vittoria da 3 partite, esattamente dal 5-2 al Benevento nel recupero della 1° giornata di campionato. Poi due pareggi tra Lazio e Gladbach e la sconfitta col Milan nello scorso turno. Periodo non ottimo in termini di risultati per i nerazzurri, che però convincono per prestazioni e potenzialità della rosa e che forse stanno pagando eccessivamente errori individuali. L’impegno col Genoa non dovrebbe rappresentare un ostacolo, anche per arrivare all’importante trasferta di Champions con lo Shakhtar di martedì col morale giusto.

Il Genoa di Rolando Maran aveva iniziato alla grande il campionato con il 4-1 inflitto al Crotone all’esordio, poi il netto 6-0 subito dal Napoli, la gara rinviata col Torino e il pari con l’Hellas nell’ultimo turno. I rossoblu non segnano in campionato da 180 minuti, hanno qualche problema di formazione ma giocatori d’esperienza su cui poter tentare una resistenza a ben più quotati avversari.

Come vedere Genoa – Inter in diretta tv e streaming

Genoa – Inter si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile per gli abbonati anche sulla piattaforma Sky Go.

Precedenti e statistiche di Genoa – Inter

Nello scorso campionato nei due precedenti l’Inter si è imposta per 4-0 a San Siro con doppietta di Lukaku e reti di Gagliardini e Esposito. Nel ritorno a Marassi, 0-3 nerazzurro con ancora doppietta di Lukaku e rete di Sanchez. L’ultima vittoria rossoblu contro l’Inter risale al campionato 2017/2018, quando il Genoa si impose per 2-0.

Probabili formazioni di Genoa – Inter

Molti problemi di formazione per Antonio Conte, che tra acciaccati e positivi al Covid ha la rosa contata. Sono recenti le notizie della negatività di Young e Hakimi, ma che potranno tornare a disposizione per la Champions. Recuperati Bastoni e Nainggolan, i positivi dell’Inter restano ora Radu, Skriniar e Gagliardini, con Vecino infortunato e Sanchez uscito malconcio dalla gara col Gladbach che non è stato convocato. Sensi in panchina. L’11 ha pochi ballottaggi, con Handanovic in porta, difesa con de Vrij, D’Ambrosio e Bastoni. Sugli esterni verranno confermati Darmian e Perisic. A centrocampo potrebbe rifiatare Vidal per Eriksen, assieme a Brozovic e Barella. In attacco Lautaro e Lukaku.

Il Genoa ha svuotato l’infermeria da molti positivi del Covid ma resta con problemi di formazione: restano indisponibili Sturaro, Brlek e Males, ma sono recuperati Criscito, Cassata, Lerager, Destro e Zappacosta, e Bani acciaccato ma in panchina. Maran dovrebbe optare per un 3-5-2 con Perin in porta, difesa con Masiello, Zapata e Goldaniga. Centrocampo con Radovanovic, Badej e Zajc con Pellegrini e Ghiglione in fascia. Scamacca e Pandev davanti.

GENOA (3-5-2): PERIN, MASIELLO, ZAPATA, GOLDANIGA, PELLEGRINI, RADOVANOVIC, BADEJ, ZAJC, GHIGLIONE, SCAMACCA, PANDEV

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, D’AMBROSIO, DE VRIJ, BASTONI, PERISIC, BARELLA, BROZOVIC, ERIKSEN, DARMIAN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

