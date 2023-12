Gelo con la Lazio: altro che rinnovo. Va a rinforzare un competitor per la Champions League

Il pari di Verona non aiuta la Lazio a uscire da un campionato anonimo. E nemmeno dal calciomercato arrivano buone notizie.

La pace fatta con Matias Vecino, reintegrato in rosa dopo lo screzio con Maurizio Sarri che gli è costato di fatto una giornata stop forzato, in Coppa Italia contro il Genoa, non è servita a far tornare il sereno in casa Lazio.

Neanche il più classico dei gol dell’ex al Bentegodi, peraltro bellissimo il “taconazo” di Zaccagni contro l’Hellas, ha aiutato la Lazio a svoltare: la rete di Henry ha fissato il punteggio sull’1-1. Un pari che fa comodo più all’Hellas che a una squadra che rischia davvero di star fuori dalla prossima Champions, a meno che non la vinca: ipotesi alquanto remota, se non impossibile.

“Mi sentivo bene, ancora non al 100%. Ho ritrovato il gol e questa forse è l’unica nota positiva. È evidente che ci mancano due punti”. Amarcord in agrodolce per Zaccagni, uscito peraltro anzitempo, non proprio al settimo cielo. “È stata una scelta del mister – ha detto a Sky – ma penso che ce l’aveva in mente già prima della partita”.

Da questi piccoli particolari si nota un ambiente non proprio idilliaco in casa Lazio. Lo stesso Sarri commenta amaramente l’1-1 contro l’Hellas, nuovamente da una situazione di vantaggio. Sono diventati 10 i punti persi dai biancocelesti, rimontati già dal Lecce (da vittoria a sconfitta), Monza (pari in rimonta), Salernitana (che ha ribaltato la Lazio). E ora anche dall’Hellas Verona.

Felipe Anderson-Lazio, c’è qualcosa che non va

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato così di un Felipe Anderson in scadenza di contratto e lontano, per ora, dal rinnovare con la Lazio: “Felipe è quello che ha avuto più difficoltà in stagione, oggi mi è sembrato più vivo. Fisicamente ha i soliti dati degli anni scorsi, mi sembra il problema di uno che si spegne più frequentemente del solito”.

Chissà che questo sentiment, o parte di esso, non derivi dal fatto che il brasiliano non ha trovato ancora l’accordo con Claudio Lotito, né a quanto pare ci sono le basi per proseguire insieme l’avventura. Non solo.

Superata l’offerta (massima) di Lotito. Felipe Anderson lontano dalla Lazio

Tre milioni e mezzo per cinque anni. Siamo fermi all’offerta di settembre, nonostante tante squadre abbiano subodorato la situazione, e la stiano monitorando con estrema attenzione. Sì perché Lotito è rimasto lì, non i suoi competitor.

Club europei e gli arabi si stanno avvicinando a Felipe Anderson. La Juventus è più vicina. Perché? Perché a quanto pare Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a presentare un’offerta da 4 milioni a stagione. Questo silenzio biancoceleste non aiuta certo il brasiliano, che a giugno potrebbe andare a rinforzare una diretta rivale della Lazio, almeno fino allo scorso anno era così.