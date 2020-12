Gazzetta Sports Awards 2020: Pioli allenatore dell’anno

Stefano Pioli ha ricevuto il premio di migliore allenatore dell’anno 2020 nel corso degli Gazzetta Sport Awards

Il tecnico ha voluto soffermarsi sulla stagione ancora in corso, non parlando di scudetto, ma esclusivamente di qualificazione alla prossima Champions League. È troppo presto per parlare di obiettivi come il titolo in Italia, bisogna pensare gradino per gradino.

Le parole di Pioli, infatti, sono votate ad un atteggiamento più concreto. Parlando del suo Milan ha voluto affermare come il mix tra giovani ed esperti sta funzionando molto bene:

«Ibra fa bene a credere nello scudetto, ma la realtà ci dice che il Milan non va in Champions League da tanto e quello è il nostro obiettivo. Il nostro percorso è iniziato con l’arrivo di Ibra, Kjaer e Saelemaekers, abbiamo cambiato modo di stare in campo. Dopo il lockdown abbiamo superato degli step e battuto squadre come più forti di noi. Vogliamo sempre fare le partite, essere propositivi. Abbiamo equilibrio tra giovani e giocatori di tanta qualità Giochiamo con entusiasmo».

