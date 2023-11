Gattuso chiama Sarri: me lo mandi a gennaio? Lascia la Lazio per il Marsiglia

Ringhio pronto ad attingere dalla Serie A per migliorare il suo Marsiglia. Assalto a un giocatore della Lazio nella prossima sessione di mercato di gennaio.

Come è dura l’avventura. L’anno scorso, di questi tempi, l’Olympique Marseille dava del filo da torcere al Paris Saint Germain di Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Verratti e compagnia cantante, costringendola di fatto a rincorrere.

Soltanto nelle ultime curve, dopo la solita e prematura uscita di scena in Champions League, che avrebbe dovuto vincere o quanto meno arrivare in finale, il PSG riuscì a domare l’OM di Tudor, senza dimenticare la rivelazione Lens.

È passata una stagione, più o meno, sembra trascorso un secolo a guardare la classifica del campionato francese: non tanto per un PSG primo ma con Nizza e Monaco alle calcagna, quanto più per l’OM stesso.

Una delle squadre più blasonate di Francia è sì prima nel proprio girone di Europa League, ma mestamente decima in Ligue 1, a undici punti dalla zona Champions, 14 dalla vetta. Ok tutto, francamente troppo.

L’OM secondo Gattuso

Intendiamoci, Gennaro Gattuso c’entra poco o nulla con la disastrosa stagione del Marsiglia. Ha preso una squadra allo sbando figlia di frizioni interne che Marcelinho non ha saputo gestire, non a caso se n’è andato.

L’allenatore calabrese sta provando a risolvere i tanti problemi con la sua visione di gioco, un calcio aggressivo, cercando di sopperire alla qualità con grinta, tenacia e cazzimma. Sta andando un po’ così, anche se i margini di miglioramento ci sono, e potrebbero essere aumentati dal mercato di gennaio.

Calciomercato, Gattuso attinge dalla Serie A

La stampa francese ha rivelato che Pablo Longoria, numero uno dell’OM, aveva avviato una trattativa con Morgan De Sanctis, attuale direttore sportivo della Salernitana, ma secondo “La Provence” è rimasto tutto un pourparler. Diverso il discorso per un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Mehdi Benatia prossimo a entrare nel club marsigliese. Non solo.

Gattuso ha ammiccato all’interesse dei francesi per Daichi Kamada, centrocampista giapponese della Lazio, classe ’96. Si parla più di un semplice sondaggio la disponibilità al trasferimento. Secondo il Messaggero la trattativa potrebbe anche entrare nel vivo nei prossimi mesi. Perché? Perché l’ex Eintracht Francoforte ha perso quel posto da titolare per cui era stato preso, è scalato nelle gerarchie di Sarri, nonostante le parole al miele nei suoi confronti. Ma il poco utilizzo sta deludendo le aspettative del giapponese, il primo a guardarsi intorno, trovando all’orizzonte la sagoma di Ringhio Gattuso.