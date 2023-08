Gasperini ha detto basta: messo in vendita senza appello | Lascia l’Atalanta e resta in Serie A

Il giocatore dei nerazzurri non rientra più nel progetto tecnico e resterà in lista trasferimenti, in attesa di un’offerta congrua.

Gianluca Scamacca l’ha definita come «l’ambiente ideale». Chi l’avrebbe mai detto, solo quattro o cinque anni fa, che ci sarebbe stato nel 2023 un giocatore che avrebbe preferito l’Atalanta all’Inter? Nessuno, naturalmente. È il testamento più importante del lavoro di Gian Piero Gasperini, forse anche più della qualificazione in Champions League di tre anni fa.

L’Atalanta è ai piani alti della Serie A per restarvi, oramai l’abbiamo capito. E si appresta a vivere la quinta stagione delle ultime sette in cui parteciperà ad una competizione UEFA. E nonostante anche in questa sessione di mercato abbia perso uno dei propri gioielli [Rasmus Hojlund, ndr], ceduto alla cifra record (per il club) di 75 milioni più bonus, sappiamo che i nerazzurri lotteranno per restare in Europa.

Prima di focalizzare la propria attenzione sul Sassuolo, oggi è tempo di affrontare l’ultima amichevole estiva contro la Juventus. Al Dino Manuzzi potrebbe scendere in campo dal primo minuto anche Scamacca, che intanto ha già segnato il primo gol contro la Pergolettese dopo essere subentrato nel secondo tempo.

L’arrivo dell’attaccante romano potrebbe cambiare gli scenari per due dei suoi compagni di reparto, Zapata e Muriel, che per la prima volta da quando sono giunti a Bergamo appaiono non più come necessari.

Cessione

Sul fronte delle cessioni, l’Atalanta lavorerà fino al termine del mercato. Oltre ai colombiani, un altro giocatore è destinato alla cessione. Si tratta di Merih Demiral, che non rientra più nel progetto tecnico di Gasperini.

I nerazzurri hanno intenzione di cedere il difensore turco soltanto a titolo definitivo e non con la formula del prestito, come riportato da Calciomercato.com. Il Nottingham Forest sarebbe ben lieto di aprire una trattativa, ma per adesso l’ex Juventus ha intenzione di dare precedenza al mercato italiano. Inter e Roma sono interessate, ma non sarà semplice.

Da titolare a riserva

Demiral è stato acquistato dalla Juventus per essere il nuovo pilastro della difesa nerazzurra, dopo la cessione di Romero al Tottenham. Nelle squadre di Gasperini, però, è molto facile entrare ed uscire dalle rotazioni, le squadra appaiono in costante evoluzione; e lo stesso è accaduto per lo status del turco: da titolare a riserva nell’arco di poche settimane.

Prima di Qatar 2022 aveva saltato soltanto due partite, ma al ritorno dalla lunga pausa invernale le gerarchie difensive sono cambiate. La crescita imponente di Scalvini, il ritorno in campo di Djimsiti e Palomino hanno fatto retrocedere Demiral nelle retrovie: nel 2023 è partito dal primo minuto solo in due occasioni ed ha disputato in totale solo 451 minuti.