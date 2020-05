Futuro Ibrahimovic, Mihajlovic rivela: “Addio Milan. Giocherà nel Bologna o in Svezia”

E’ normale che il buon Sinisa Mihajlovic abbia dichiaratamente e pubblicamente detto che Zlatan Ibrahimovic l’anno prossimo giocherà a Bologna o tornerà in Svezia?

E’ normale che lo abbia detto in un’intervista, senza essere smentito, nel bel mezzo di una stagione che, comunque, deve ancora concludersi?

E’ normale che la proprietà non dica nulla o, peggio, preferisca che esca una notizia così deflagrante?

In tutta sincerità riesce difficile credere alla veridicità di questa notizia, che potrebbe essere falsa come le dichiarazioni di Sergio Ramos e Arturo Vidal a proposito del libro di Giorgio Chiellini.

Ponendo sia una notizia vera, Mihajlovic ha detto che il futuro di Ibrahimovic non sarà rossonero, ma rossoblu o, come è probabile, biancoverde come i colori dell’Hammarby, club di cui l’attaccante è peraltro co-proprietario.

I colloqui tra l’agente Mino Raiola e il ds del Milan Ivan Gazidis non sarebbero andati granché bene, i progetti per il futuro non sarebbero graditi da lui e dal calciatore, e così le voci sull’addio sono sempre più forti. E questo si sapeva in fondo.

Quel che non si sa è perché Mihajlovic lo abbia spifferato così platealmente. Ibrahimovic è uno che non parla mai chiaramente, soprattutto alla stampa, del suo futuro ed i suoi non detti sono sempre stati un mistero da decifrare. Possibile che abbia detto all’amico di parlare liberamente? Sinceramente noi crediamo di no.

