Furia Lotito, Sarri non ha colpe | Pagano in due: scelta la risoluzione anticipata del contratto

Sarri non è il colpevole per la stagione fin qui negativa della Lazio. Continua la linea dura del presidente Claudio Lotito.

Dieci punti in meno rispetto alla passata stagione. Peggio della Lazio soltanto il Napoli e l’Udinese, la cartina di tornasole di un campionato ben al di sotto delle aspettative da parte della squadra biancoceleste allenata da Maurizio Sarri.

Non può essere tutto ridotto alla cessione di Milinkovic Savic, per quanto pesante e non adeguatamente rimpiazzata. E non può essere colpa di Maurizio Sarri, altrimenti Lotito lo avrebbe sollevato dall’incarico, senza farsi problemi.

Invece il numero uno della Lazio ha un altro pensiero, puntando il dito nei confronti dei giocatori. Quelli dello zoccolo duro stanno dando meno rispetto alle passate stagioni, i nuovi devono integrarsi alla svelta.

Anche l’ultimo screzio, con tanto di esclusione per motivi disciplinari che Maurizio Sarri si è sbrigato ad archiviare, vira in questa direzione: sono i giocatori il principale problema che ha portato la squadra biancoceleste a totalizzare dieci punti in meno rispetto a una stagione fa.

Il caso Vecino e l’aut aut

L’esclusione di Vecino è solo l’ultima delle decisioni forti presi direttamente dalla dirigenza biancoceleste, ovviamente di concerto sia con Claudio Lotito sia soprattutto con Maurizio Sarri. Proprio Vecino sarebbe stato messo davanti a un aut aut.

Il centrocampista uruguagio deve chiedere scusa a Sarri, solo così si può ricucire e interrompere la punizione, altrimenti resterà fuori rosa per il diverbio avuto con quell’allenatore che conosce sin dai tempi di Empoli. L’alternativa è la partenza a gennaio, come ipotizza il Corsport, insieme a un altro biancoceleste.

Calciomercato Lazio, con le valigie pronte

Tra i partenti a gennaio, chi sembra con le valigie pronte è Toma Basic, e non perché si è divorato un gol clamoroso nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa, fortunatamente per la Lazio vinto comunque 1-0.

Il centrocampista croato, che gioca principalmente come mediano ma grazie ad una buona tecnica di base viene impiegato anche come mezzala o trequartista è andato via via scivolando nelle gerarchie dell’allenatore biancoceleste, praticamente mai utilizzata. Già questa estate Basic era sul punto di partire, ma alla fine è rimasto proprio per volere di Sarri, che stavolta non si opporrà a una cessione che appare certa.