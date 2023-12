“Fuori per un anno intero” | Mourinho non ci crede, diagnosi terrificante a Roma

Una tegola ormai insita della Roma. Un infortunio (dei tanti) che ha davvero del clamoroso in casa giallorossa.

E pensare che la vigilia dell’importantissima Roma-Fiorentina dell’Olimpico era stata fortemente catalizzata da un barlume di speranza sul rinnovo di José Mourinho, in scadenza di contratto, con la Roma. Un qualcosa di nuovo che neanche Mourinho si aspettava.

Lo Special One ha accolto con piacere le parole al miele di Tiago Pinto dopo l’incontro dell’allenatore di Setubal con il Procuratore Federale. “Mi sono presentato spontaneamente – ha spiegato Mou in conferenza stampa – Il signor Chiné con molta naturalezza e fiducia mi ha permesso di dire ciò che dovevo, la verità. Non ho mai offeso l’arbitro e messo in dubbio la sua qualità”.

Ma è il passaggio su Tiago Pinto ad infiammare un popolo giallorosso che vuole a gran voce il rinnovo di contratto dello Special One. “Tiago Pinto è la Roma, se parla non lo fa a titolo individuale, ma lo fa a nome della società. Non mi aspetto sostegno quando sbaglio, ma in quest’occasione sono stato molto contento e mi ha dato equilibrio emozionale per affrontare la partita“.

Un punto di partenza, sia chiaro. “Al momento non c’è nulla, è solo ‘se, se, se’. Io sono stato molto contento della vicinanza della società in questa occasione – ammette – non posso raccontarvi tutte le volte che parlo con la società, il rapporto è ottimo ma non abbiamo affrontato il discorso sul nostro futuro“.

Incredibile Smalling: un calvario

Roma-Fiorentina è uno snodo importante anche per il futuro di Mou: il Napoli ha perso, il Milan pure, la squadra giallorossa vincendo metterebbe a debita distanza anche la Viola, nella corsa alla Champions che verrà.

Ma Roma-Fiorentina sarà anche la partita che segnerà un brutto record al negativo per Chris Smalling da quando è sbarcato nella Capitale, ormai nel 2019. Un dato clamoroso che rende inferno quello che fine a qualche mese fa era paradiso.

Assente per 365 giorni

365 giorni di stop totali negli ultimi quattro anni. È questo l’incredibile dato sul difensore inglese, fermo ai box non si sa nemmeno fino a quando, a causa della sua tendinite: nemmeno il suo ultimo volo a Londra per un controllo ha saputo spiegare una situazione tutt’ora misteriosa riguardo il suo rientro.

Smalling non vuole operarsi, quindi difficile rivederlo in campo prima di febbraio. Quindi questi numeri verranno aggiornari, perché l’ex Manchester United, oltre all’anno perso, con Roma-Fiorentina salterà l’ottantesima partita con la Roma, con cui ne ha giocate 146. Vuole dire che in media ne salta circa una tre. Almeno finora…