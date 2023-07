Fuga dalla Pinetina: vuole lasciare l’Inter a tutti i costi | 20 milioni e addio

Non è tutto rosa e fiori per l’Inter, unica a guadagnarci finora dal mercato sostenibili. C’è chi vuole andar via a tutti i costi, in fuga dalla Pinetina.

Vuoi per una rosa extra large che ha incantato in Europa e nelle coppe ma ancora non si spiega come sia stato possibile quel flop in campionato, vuoi per l’acume strategico dei performanti Marotta e Ausilio, l’Inter, almeno sulla carta, sembra l’unica ad aver trasformato l’incognita mercato sostenibile in opportunità.

A bocce ferme, la Beneamata si è rinforzata, e di molto. Ha venduto sì Dzeko, togliendosi un pesante ingaggio e regalandosi Marcus Thuram, meno esperto ma più di prospettiva visto che l’attaccante francese deve compiere 26 anni (il 6 agosto) contro i 37 del bosniaco.

Per un Brozovic andato, è arrivato Davide Frattesi e anche in questo caso il guadagno nerazzurro appare enorme: il croato aveva perso la sua centralità, dopo l’infortunio non era più stato un titolare inamovibile, i rapporti col club non erano dei più idilliaci, mentre l’ex centrocampista del Sassuolo era semplicemente il giocatore più ambito (da tutte le big di Serie A) del calciomercato.

Con il sempre possibile acquisto di Sommer dal Bayern Monaco, l’Inter mentre la gioventù di Onana, ma ha guadagnato il massimo dalla cessione del portiere camerunense al Manchester United, e con l’estremo difensore della nazionale svizzero fa un importante pieno di esperienza.

Troppo scontento

Il mercato interista non è ancora concluso. C’è da capire se il Tucu Pereyra lascerà l’Udinese nel suo ultimo anno contrattuale e anche in questo caso forte sarebbe il miglioramento pensando a Gagliardini.

C’è anche da capire una situazione che si trascina da mese, sempre in fase di stallo, quella relativa a Robin Gosens, uno degli scontenti alla Pinetina. L’esterno tedesco, una meteora se messo in contrapposizione a quella stella brillata di luce propria nell’Atalana di Gasperini, è pronto a lasciare l’Inter in questa torrida estate. Lui sta pressando per andare via, il problema sono gli altri.

La corsa è ancora lunga

Le proposte dalla Bundesliga non sono mai mancate, in primis quella dell’Unione Berlino. A un certo punto sembrava addirittura fatta, prima dello stand-by diventato stallo, ora dietrofront. L’Union Berlin sembra essersi defilato, troppa differenza tra domanda e offerta, così ora si tenta la pista Wolfsburg, attualmente in pole position, anche se la corsa è ancora lunga.

Lunga per Gosens, che vuole andare via, lunga per l’Inter che avrebbe bloccato Carlos Augusto, e se così fosse regalerebbe un altro miglioramento per Simone Inzaghi.