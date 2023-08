Fuga da Parigi: non solo Neymar | Firma per l’Arabia: il disastro è completo

Il Paris Saint-Germain ha messo a segno un’altra cessione a titolo definitivo in Arabia Saudita, dopo quella del brasiliano di pochi giorni fa.

La prima di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint-Germain non è andata secondo le aspettative. I campioni di Francia in carica hanno avuto il predominio totale del campo, il possesso palla ad un certo punto della partita ha toccato anche il 93%, ma il Lorient alla fine è uscito dal Parco dei Principi con un punto e la porta inviolata.

La realtà è che gli ospiti non hanno concesso molte occasioni importanti, anzi, dei venti tiri effettuati verso lo specchio i pali difesi da Mvogo, soltanto il tiro da dentro l’area di rigore di Fabian Ruiz ha rappresentato un vero e proprio pericolo. Per il resto, la fase offensiva dei parigini non è mai riuscita a scardinare la difesa della squadra di Le Bris, pur risultando molto propositiva in fase d’impostazione.

Nulla da temere, siamo solo alla prima giornata e la formazione in campo era decisamente sperimentale. Già contro il Tolosa è attesa in campo la cavalleria, che lo scorso weekend ha assistito alla partita soltanto dalla tribuna. Stiamo parlando naturalmente di Ousmane Dembélé, il nuovo acquisto, e Kylian Mbappé, che è stato reintegrato in rosa.

Saranno loro a costituire insieme a Gonçalo Ramos il nuovo tridente del PSG, adesso che anche Neymar ha deciso di fare le valigie e partire per l’Arabia Saudita.

Altra cessione

L’addio del brasiliano era nell’aria. Sul finire della scorsa stagione era stato profondamente contestato dalla tifoseria e non ha mai messo piede in campo durante la preparazione estiva. Neymar, però, non sarà l’unico a partecipare alla Saudi Pro League.

Sempre in attesa di conoscere il destino di Verratti, Abdou Diallo è divenuto ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Arabi. Al PSG spetteranno circa 20 milioni per il suo cartellino.

Fuori dal progetto

Acquistato dal Borussia Dortmund nell’estate 2019 per la cifra di 32 milioni di euro, il difensore senegalese pur giocando non è mai stato considerato imprescindibile, tant’è vero che nelle partite fondamentali di Champions o non ha giocato o gli è stato concesso un minutaggio ridotto.

Non rientrava più nel progetto da tempo, tant’è vero che nella passata stagione è stato spedito in prestito al Lipsia. In totale, in tre stagioni in Francia, ha collezionato 75 presenze (5349 minuti).