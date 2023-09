Fuga a mercato chiuso: addio Empoli | E adesso come si rimpiazza?

Il pessimo inizio dell’Empoli di Zanetti, fanalino di cosa della Serie A, potrebbe produrre una fuga a mercato chiuso. Tutti i dettagli del nodo.

Si va in pausa per il doppio impegno, cruciale per Euro 2024, della neonata Nazionale di Luciano Spalletti, con due capolista a punteggio pieno. Due milanesi che hanno vinto e convinto tutte in tutte e tre le giornate di questo scorcio di campionato.

Ma c’è chi non ha vinto mai. O meglio, le ha perse tutte. Una sola squadra, l’Empoli di Zanetti. La sconfitta con la Juve è stato il terzo indizio che ha fatto una prova, nonostante l’allenatore degli azzurri non fa drammi. “Il divario è ampio con la Juventus, non abbiamo creato occasioni e riempito poco l’area – ammette – ma la squadra ha lottato. Onestamente non ho molto da rimproverare ai ragazzi, oggi tutti ci fanno il funerale ma mancano un centinaio di punti”.

Certo è che il cambio di cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 4-3-3) e soprattutto l’innesto dei nuovi non ha portato giovamento a un Empoli unica squadra ad averle perse tutte. Nessun funerale, ma quel triplo campanello d’allarme emette un suono che si sente benissimo.

Si capisce anche dalle parole di Accardi, che assolve per il momento Zanetti, senza metterlo affatto in discussione: “In questo momento le responsabilità sono più della società che della squadra e dell’allenatore – spiega il direttore sportivo dei biancazzurri – le difficoltà nascono dal fatto che società ha maggiore bisogno di entrate e di conseguenza dobbiamo comportarci”.

Un calciomercato difficile

La situazione con Akpa Akpro, la cessione di Piccoli vittima sacrificale per arrivare a un centrocampista importante come Maleh sono solo alcune delle criticità incontrate dall’Empoli questa estate.

“Non è una questione di singoli – evidenzia Accardi – il vero difetto è che la squadra è stata costruita in ritardo. La rosa è forte in tutti i reparti, dobbiamo solo dargli tempo perché i giocatori devono a convivere e imparare a conoscersi“.

Ne va via un altro

La sosta per gli impegni della Nazionale (e non solo) casca a pennello. Paolo Zanetti avrà del tempo per mettersi al pari delle altre, ma intanto arriva un’altra cessione in casa Empoli. A mercato (in Italia) chiuso.

È ufficiale, Nicolas Haas lascia l’Empoli e l’Italia. Per il momento. Il centrocampista svizzero torna in patria per legarsi al Lucerna (proprio la squadra che lo ha lanciato dal settore giovanile) con la formula del prestito con diritto di riscatto.