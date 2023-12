Frosinone pigliatutto: prestito secco dal Napoli | EDF sogna l’Europa con lui

Di Francesco in attesa di rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato. Non solo Zortea nel mirino dei Canarini.

Un terzino destro rapido e abile negli inserimenti offensivi, ottima visione di gioco e senso della posizione. Laterale di fascia sinistra o esterno di centrocampo. È l’identikit tracciato da Eusebio Di Francesco.

Un identikit con il volto di Nadir Zortea, esterno bellunese che doveva lasciare Bergamo già questa estate, lo farò a gennaio. Lo voleva il Sassuolo, ma i 9,5 milioni di euro per il riscatto sono stati considerati troppi per il club neroverde.

Il Frosinone invece fa sul serio per Zortea, puntando sul fatto che l’esterno spinge per lasciare Bergamo, visto i 209 minuti totalizzati in stagione. Tullio Tinti, d’altronde, è stato chiarissimo. “Zortea ha bisogno di spazio – spiega l’agente – ne abbiamo già parlato a fine agosto e a breve decideremo il da farsi. Deve trovare più spazio e andare a giocare”.

Che ci sia il club Canarino sulle tracce di Zortea, è risaputo, anche se Tinti mette un po’ di fretta: “Tutte le possibilità sono buone – conclude – l’importante è che ci siano idee ben chiare e il ragazzo abbia la possibilità di esprimersi”.

Non solo Zortea

Non c’è soltanto Zortea nei pensieri di un Frosinone pronto a rinforzarsi per blindare definitivamente la salvezza, prima di provare a sognare l’Europa. Ma altri due obiettivi di mercato.

Il primo è tenere Mati Soulé, in prestito dalla Juventus. Il club torinese sta avendo tantissime offerte e potrebbe decidere di riscattarlo per costituire un bel gruzzoletto, indispensabile per un calciomercato sostenibile. Il secondo?

Sulle ali dell’entusiasmo

Il Frosinone vuole mettere le ali, non solo quelle dell’entusiasmo. Zortea ma non solo, c’è anche Alessio Zerbin nei pensieri del Frosinone. Mazzarri sta utilizzando l’ala sinistra addirittura meno di Spalletti, ha chiesto maggio spazio e vuole visibilità, quella che in questo Napoli impelagato nella lotta per la Champions, non può avere.

Ci sarebbe già stato un sondaggio per l’ala sinistra di Novara, prodotto del settore giovanile dell’Inter. Il club ciociaro lo riprenderebbe volentieri, con la formula del prestito secco e nel rispetto della filosofia che lo vede sempre più proteso alla valorizzazione dei giovani, ma bisogna superare la concorrenza del Bari, che sta spingendo per avere Zerbin. Il sogno di Di Francesco è allenatore anche Gianluca Gaetano che era stato vicino al Frosinone in estate per poi restare a Napoli. Sul centrocampista classe 2000, però, da battere la concorrenza di Empoli e Lecce.