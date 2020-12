France Football: Collina eletto miglior arbitro della storia del calcio

Collina è stato eletto come miglior arbitro della storia del calcio. La rivista France Football, la quale ha il compito di stabilire chi merita il pallone d’oro alla fine di ogni anno, ha voluto insignire anche un premio per i direttori di gara.

Dopo i migliori calciatori c’è anche un trofeo assegnato ai migliori fischietti. Il nostro Collina è terminato al primo posto ed ha preceduto l’inglese Ken Aston, protagonista della famosa partita dell’Italia in Cina nel 1962.

In terza posizione, invece, il transalpino Michel Vautrot. Tra la Top 10 è presente anche una figura femminile, la Stephanie Frappart, primo arbitro donna ad aver diretto un match ufficiale delle competizioni UEFA.

Se non ci sono discussioni sulla prima posizione data a Collina, resta un po’ di perplessità per il secondo posto dato ad Aston. I tifosi italiani se lo ricordano perché permise ai cileni di picchiare liberamente gli italiani nella partita dei mondiali persa per 2-0. Essa sancì l’eliminazione degli azzurri nella fase a gironi.

Però d’altro canto c’è da ricordare come l’inglese creò i cartellini gialli e rossi ed istituì il quarto uomo a bordo campo.

Collina viene anche ricordato per la scelta di far proseguire il match sospeso per maltempo tra Perugia e Juventus del 14 maggio 2000. Alla fine i bianconeri persero per 1-0 e lo scudetto venne assegnato ai biancocelesti per la seconda volta nella loro storia.

