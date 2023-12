Forse è meglio che vada via: clamoroso, lascia la Lazio | Se ne va a gennaio

Acque agitate in casa Lazio. Lotito convinto ad andare avanti con Sarri. Ma qualcuno pagherà per il flop in campionato.

La qualificazione agli ottavi di Champions League dove il sorteggio per niente benevolo di Nyon ha affiancato il Bayern alla Lazio, è una delle poche buone notizie di questa prima parte di stagione.

La Lazio non è quella dell’anno scorso. E questo lo si era capito da questa estate quando Milinkovic Savic ha salutato, preferendo continuare la carriera in Arabia Saudita dove sta dominando il campionato con il suo Al-Hilal. Ma la Lazio non l’ha sostituito.

Immobile non è tanto quello dell’anno scorso, non è più quello di due anni fa. Come se non bastasse a turbare la testa di un centravanti che fatica a ritrovarsi, ecco la nuova offerta saudita. Dopo Al-Shabab e Al-Waeda (squadre non di grido ma tanto interessate a Ciro) è arrivato un club del Fondo PIF.

L’Al-Ahli sarebbe pronto a mettere sul piatto i 35 milioni annui già ipotizzati la scorsa estate, con l’incentivo di una stagione da vertice. Il giocatore ci starebbe pensando, chi non lo farebbe a 34 anni, con un biennale da sogno molto vicino a una pensione dorata, magari ritrovarsi proprio in Arabia, come Cristiano Ronaldo, per poi tornare in Italia. Chissà. Certo è che se continua così, anche Lotito un pensierino potrebbe farlo in ottica cessione (ben pagata) agli arabi.

Il nuovo Immobile?

Anche in quest’ottica potrebbe essere visto l’interesse laziale per Boulaye Dia, praticamente messo alla porta dai campani, che con 20 milioni non avrebbero problemi a darlo via. Magari proprio alla Lazio, che un pensierino (per il momento) lo sta facendo.

Chissà se la decisione di patron Iervolino di cederlo non possa spingere il direttore sportivo biancoceleste ad approfondire di nuovo la questione e individuare una soluzione che non rompa l’equilibrio dello spogliatoio.

Lazio, il calciomercato in uscita

Gila e Basic sembrano fuori dal progetto di Maurizio Sarri, che per Lotito è più che mai l’allenatore della Lazio. Il numero uno biancoceleste sta pensando al rinnovo con il proprio allenatore che avrà il compito di dar vita a un progetto di ringiovanimento che prenderà forma nei prossimi mesi. Cominciando anche dalle uscite.

Daichi Kamada a gennaio potrebbe già lasciare la Lazio. Lo dice anche il Messaggero, convinto che il suo impatto nel calcio italiano non è stato dei migliori, e che non ci saranno miglioramento. Il sogno del centrocampista offensivo giapponese è la Liga, ma per il momento l’offerta migliore l’avrebbe fatta il Marsiglia, un’offerta superiore a Valencia e a Real Sociedad. Alla Lazio conviene cederlo adesso perché a giugno rischia di perderlo a zero, visto che Kamada ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per altri tre.