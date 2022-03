Formula Uno, test Bahrain: Verstappen primo nel day 3

Formula Uno, ultimo giorno di test in Bahrain: la Red Bull di Verstappen è la più veloce in pista. Dietro si piazza Charles Leclerc.

Si è chiusa oggi la tre giorni di test sul circuito di Sakhir in Bahrain. La Red Bull di Max Verstappen, dopo aver impressionato positivamente tra giovedì e venerdì, ha chiuso la sessione di oggi in prima posizione, girando con un tempo di 1:31.720.

Ancora ottime indicazioni da parte del team Ferrari: a bordo della sua F-125, Charles Leclerc si è piazzato dietro al campione iridato in carica. Notevole la prova del pilota monagasco, che migliora ancora il suo tempo, girando in 1:32.415.

Max Verstappen alla guida della sua Red Bull nel terzo giorno di test sulla pista del Bahrain. Immagine dall’account Twitter ufficiale F1.

Chi non ha tratto buone indicazioni, invece, è Lewis Hamilton: il vicecampione del mondo ha fatto registrare appena il diciassettesimo tempo in pista, con un 1:36.029 che lo piazza a quasi cinque secondi dal rivale per il titolo mondiale. Tredicesima l’altra Ferrari con a bordo Carlos Sainz, che ha girato con un crono di 1:34.905.

Formula Uno: i risultati del day 3 di test in Bahrain

1 VERSTAPPEN Red Bull 1:31.720 53 2 LECLERC Ferrari 1:32.415 51 3 ALONSO Alpine 1:32.698 122 4 RUSSELL Mercedes 1:32.759 71 5 BOTTAS Alfa Romeo 1:32.985 68 6 TSUNODA Alpha Tauri 1:33.002 57 7 PEREZ Red Bull 1:33.105 43 8 SCHUMACHER Haas 1:33.151 57 9 NORRIS Mclaren 1:33.191 90 10 VETTEL Aston Martin 1:33.821 81 11 ZHOU Alfa Romeo 1:33.959 82 12 GASLY Alpha Tauri 1:34.865 91 13 SAINZ Ferrari 1:34.905 68 14 ALBON Williams 1:35.171 18 15 LATIFI Williams 1:35.634 124 16 STROLL Aston Martin 1:36.029 53 17 HAMILTON Mercedes 1:36.217 78 18 MAGNUSSEN Haas 1:38.616 38

