Risultati Qualifiche Gran Premio del Bahrain di F1: Leclerc in pole position, Sainz terzo

La Ferrari vola nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1: Charles Leclerc gira in 1’30”558 ed è in pole position, in prima fila con lui c’è Verstappen con la Red Bull. Carlos Sainz con l’altra rossa è terzo con il tempo di 1’30”687.

Meglio di così non si poteva cominciare iniziare il Mondiale di Formula 1 2022 per le Ferrari dopo anni di qualifiche e gare anonime e nelle retrovie.

La nuova Ferrari F1-75 si prende la scena da protagonista anche nelle qualifiche del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir dopo le ottime impressioni in tutte le sessioni di prove libere e per un attimo accarezza anche il sogno di un’incredibile doppietta in prima fila.

Griglia di Partenza Gran Premio del Bahrain di Formula 1

La Ferrari inizia il nuovo mondiale di Formula 1 con un sorprendente primo posto di Charles Leclerc e un terzo posto di Carlos Sainz con in mezzo il campione del mondo in carica Max Verstappen con la sua Red Bull.

Charles Leclerc conquista la decima pole position della carriera girando in 1’30”558. Lo fa davanti al superfavorito Max Verstappen, che si interpone tra le due Ferrari, con un tempo di 1:30.681, giusto sei millesimi più veloce di Carlos Sainz che è terzo con l’altra rossa F1-75.

In seconda fila con Carlos Sainz ci sarà l’altra Red Bull di Sergio Perez autore del quarto tempo.

Esce con un po’ d’amaro il pilota spagnolo della Ferrari che per parte della Q3 aveva guidato le danze.

Ma ritrovarci a parlare di una Ferrari capace di guardare tutti dagli specchietti retrovisori, è di ottimo auspicio per una stagione che potrebbe vedere il “Cavallino” inserirsi come terzo incomodo nella lotta al titolo.

Al Sakhir la Ferrari riconquista la pole position al primo Gran Premio stagionale dopo ben 15 anni di assenza!

La Mercedes, attesa antagonista della scuderia di Milton Kenyes, continua a mostrare segni di sofferenza: Lewis Hamilton chiude con un quinto posto, a sei decimi dalla vetta, mentre Russell è addirittura nono, a un secondo e sei.

In terza fila c’è Lewis Hamilton con la Mercedes autore del quinto tempo e accanto a lui ci sarà l’ex compagno di scuderia Valtteri Bottas ora con la Alfa Romeo.

Sorpresa di giornata, la Haas di Magnussen, che partirà in settima posizione in quarta fila insieme a Fernando Alonso con la Alpine.

A chiudere la top ten ci sono in quinta fila George Russell con la Mercedes e Pierre Gasly con Alpha Tauri.

A seguire in sesta fila Esteban Ocon è 11° con l’Alpine e Mick Schumacher 12° con la Haas.

Più in generale, si nota una grande sofferenza delle monoposto motorizzate Mercedes, con la McLaren in particolare che ha fatto un grosso passo indietro con Lando Norris 13° e Daniel Ricciardo 18°.

Da sottolineare anche la Q2 conquistata dai vari Schumacher 12°, Albon 14°, che surclassa Latifi e Zhou 15°.

Male anche Stroll, penultimo e battuto dal precario Hulkenberg di quasi 3 decimi.

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.471 1:30.932 1:30.558 15 2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:31.785 1:30.757 1:30.681 14 3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.567 1:30.787 1:30.687 15 4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:32.311 1:31.008 1:30.921 18 5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.285 1:31.048 1:31.238 17 6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.919 1:31.717 1:31.560 15 7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:31.955 1:31.461 1:31.808 12 8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.346 1:31.621 1:32.195 14 9 63 George Russell MERCEDES 1:32.269 1:31.252 1:32.216 17 10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:32.096 1:31.635 1:32.338 21 11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.041 1:31.782 12 12 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:32.380 1:31.998 11 13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.239 1:32.008 14 14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.726 1:32.664 13 15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:32.493 1:33.543 12 16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:32.750 8 17 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.777 6 18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.945 8 19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.032 6 20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:33.634 8

